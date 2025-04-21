Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar, kramponlarını asması beklenen Dries Mertens'in yerine gelmesi üzere Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki yıldızı Martin Baturina'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın 18 milyon Euro'luk teklifini reddeden Hırvat temsilcisi, bu sezon artan ilgi sebebiyle yetenekli oyuncunun transferinin önünü açmayı planlıyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan ve 6 gol/10 asist katkısı sunan Baturina aynı zamanda Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Inter, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.
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