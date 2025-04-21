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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!

Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar, kramponlarını asması beklenen Dries Mertens'in yerine gelmesi üzere Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki yıldızı Martin Baturina'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 19:26
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!

Önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen oyuncuların yerlerini doldurmak üzere çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündem Martin Baturina.

Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!

Sarı kırmızılılarda Dries Mertens'in kramponlarını asması beklenirken yönetim, 22 yaşındaki yıldız oyuncu için hamle yaptı.

Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği habere göre Cimbom, Baturina için Dinamo Zagreb ile ilk temasları kurdu.

Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!

Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın 18 milyon Euro'luk teklifini reddeden Hırvat temsilcisi, bu sezon artan ilgi sebebiyle yetenekli oyuncunun transferinin önünü açmayı planlıyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!

Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan ve 6 gol/10 asist katkısı sunan Baturina aynı zamanda Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Inter, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.

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