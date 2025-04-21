Galatasaray'dan 10 numara transfer: Martin Baturina!

Önümüzdeki sezon takımdan ayrılması beklenen oyuncuların yerlerini doldurmak üzere çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündem Martin Baturina.

Sarı kırmızılılarda Dries Mertens'in kramponlarını asması beklenirken yönetim, 22 yaşındaki yıldız oyuncu için hamle yaptı.