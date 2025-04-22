TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Granit Xhaka müjdesi!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemde Granit Xhaka vardı. İsviçreli oyuncu ile ilgili yaşanan gelişme, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte Bayer Leverkusen'in transfer kararı... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Xhaka'nın kontratı 2028 yılında sona erecek.
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