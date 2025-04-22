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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Granit Xhaka müjdesi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Granit Xhaka müjdesi!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemde Granit Xhaka vardı. İsviçreli oyuncu ile ilgili yaşanan gelişme, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte Bayer Leverkusen'in transfer kararı... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Granit Xhaka müjdesi!

Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayer Leverkusen'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Granit Xhaka müjdesi!

Takvim'in derlediği haberde, Gazeteci Sacha Tavolieri, Bayer Leverkusen'den ayrılmayı ciddi şekilde düşünen 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifinin kariyerinin son büyük mali fırsatlarından biri olduğunun farkında olduğunu, Leverkusen'in de oyuncunun takıma yaptığı katkılardan ötürü düşük bir bonservis bedeliyle ayrılmasına sıcak baktığını öne sürdü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Granit Xhaka müjdesi!

Bu sezon Alman ekibiyle 46 maça çıkan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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