TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!
Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan ve Alman devinde beklenilen performansı sunamayan Sacha Boey ile ilgili sarı kırmızılı takıma geri döneceği yönündeki iddialar taraftarları heyecanlandırmıştı. Cimbom'un eski oyuncusu için verdiği karar belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
24 yaşındaki Sacha Bey Bayern'deki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih formasıyla 13 maça çıkabilen Boey gol sevinci yaşayamazken 2 asist kaydetti.
Alman ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor. Bilindiği gibi Boey geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.
DİĞER