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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bonservis bedeliyle transfer olan ve Alman devinde beklenilen performansı sunamayan Sacha Boey ile ilgili sarı kırmızılı takıma geri döneceği yönündeki iddialar taraftarları heyecanlandırmıştı. Cimbom'un eski oyuncusu için verdiği karar belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

Son günlerde Fransız ve Alman basınında Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey'un Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Sarı kırmızılı yönetimin yıldız isimle ilgili planı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

Okan Buruk ve yönetimin şu anda takımdaki sağ bekler Frankowski ve Jelert'ten dolayı bu bölgeye bir takviye yapmayı düşünmediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

Takvim'de yer alan haberde teknik heyet ve yönetimin ancak bu isimlerden birinin ayrılması halinde Fransız sağ beki kiralama düşüncesinin olabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

24 yaşındaki Sacha Bey Bayern'deki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Bayern Münih formasıyla 13 maça çıkabilen Boey gol sevinci yaşayamazken 2 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

Alman ekibiyle 2028 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcuya güncel verilere göre 18 milyon Euro değer biçiliyor. Bilindiği gibi Boey geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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