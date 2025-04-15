TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Sacha Boey planı ortaya çıktı!

Son günlerde Fransız ve Alman basınında Bayern Münih'te forma giyen Sacha Boey'un Galatasaray'a transfer olacağı öne sürülmüştü. Sarı kırmızılı yönetimin yıldız isimle ilgili planı ortaya çıktı.

Okan Buruk ve yönetimin şu anda takımdaki sağ bekler Frankowski ve Jelert'ten dolayı bu bölgeye bir takviye yapmayı düşünmediği öğrenildi.