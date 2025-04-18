Okan Buruk'tan flaş açıklama! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısında kendisine yöneltilen "Seneye Galatasaray'da olacak mısınız?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem oldu. İşte o ifadeler...

"G.SARAY İSTEDİĞİ SÜRECE..."

"Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor. Benim gibi Galatasaraylı biri, Galatasaray istediği sürece burada olur. İki sene şampiyonluk, yine şampiyonluk yolundayız. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak benim için çok önemli ve gururlu bir şey. Başkan ve yönetim bizimle ne kadar çalışmak isterse, buradayız."

"FENERBAHÇE GALİBİYETİ HEPİMİZİ YUKARIYA ÇEKTİ"

"Bugün cuma akşamı olmasına rağmen stadının dolduğunu görüyoruz. Bu da onların ne kadar istediğini, inandığını gösteriyor. Bizim sahada oynadığımız oyun da çok önemli. Bu birlikteliği yukarıya çektiğimizde çok önem kazanıyor. Hafta sonu ligde Eyüpspor gibi iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bu enerjimizi oraya da taşımamız gerekiyor. Maç kazandıkça performanslar daha yukarıya çıkıyor. Özellikle Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet mental olarak hepimizi yukarıya çekti"

"AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İÇİN..."

"İlk sezonumuzda Fenerbahçe ile çekiştik. İkinci sezon son maça kadar gitti. Bu sene de aynı zorlukta. 3'ünü de ayırt etmiyorum. Her takımın iyi veya kötü olduğu yerler oluyor. Avrupa'da başarılı olmayı çok istiyorum. Bu sene olmadı, geçen sene olmadı. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürdük. İlk sene bu anlamda daha kolaydı, haftada tek maç vardı. Geçen sene de, bu sene de aynı şeyi yaşadık, elendiğimiz maçlar sonrasında hem taraftarımızın hem de bizlerin psikolojik olarak aşağıya düşmesi, buradan çıkıp yükselmek önemli şeyler. Tabii Avrupa için üzülüyorum. Dün maçları seyrettik, bu maçları seyrederken 'Neden biz de olmadık' diye üzülüyorum. Avrupa'da devam etmek için de kadro yapınızın ve şansınızın da yanınızda olması gerekiyor. Bu sene çok kritik yerde çok fazla eksildik. Bu da bizim bir yanan da Avrupa'dan elenmemize yol açtı"