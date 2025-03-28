Galatasaray'dan Xhaka bombası! Transferde Torreira detayı...
Süper Lig'de 2 sezonun ardından bu sezonda da şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda diğer yandan gelecek sezon için transferde flaş adımlar atılıyor. Son olarak gündeme gelen Xhaka haberi, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Galatasaray'da bu sezon şampiyonluk çok büyük bir önem taşıyor. Hem beşinci yıldızını formasına takacak olan sarı-kırmızılılar hem de Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelirle adeta şaha kalkacak. Tabi bu süreç hem rakipler üzerindeki psikolojik üstünlüğü arttıracak hem de yeni transferlerin takıma katılması kolaylaşacak. Osimhen'den yanıt bekleyen G.Saray yönetiminin takıma dahil etmeyi istediği isimlerin başında Alman ekibi Bayer Leverkusen'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka yer alıyor.
ÜÇ YILI DAHA VAR
13 YILLIK AŞK
TORREIRA'NIN YERİNE GELEBİLİR
İsmi Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Torreira'nın sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor. G.Saray yönetimi de Uruguaylı ismin yerine alternatifleri değerlendirirken ön palana çıkan isim Xhaka oldu. Olası bir Torreira ayrılığı halinde elde edilecek gelir Granit Xhaka'ya harcanacak.
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