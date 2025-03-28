Galatasaray'dan Xhaka bombası! Transferde Torreira detayı...

ÜÇ YILI DAHA VAR



Bu sezon Bundesliga'da 26 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki orta sahanın formundan memnun olsa da Alman ekibi hem maaşı hem de yaşı nedeniyle yolları ayırmak istiyor. Ara transfer döneminde de gündeme gelen ancak ayrılmaya sıcak bakmayan Xhaka, sezon sonunu işaret etmişti. G.Saray yönetimi de şampiyonluk kupasını kaldırıp, Devler Ligi kozuyla birlikte Leverkusen'in kapısını çalarak Xhaka'yı ikna turlarına başlayacak. Oyuncunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.