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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Xhaka bombası! Transferde Torreira detayı...

Galatasaray'dan Xhaka bombası! Transferde Torreira detayı...

Süper Lig'de 2 sezonun ardından bu sezonda da şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda diğer yandan gelecek sezon için transferde flaş adımlar atılıyor. Son olarak gündeme gelen Xhaka haberi, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan Xhaka bombası! Transferde Torreira detayı...

Galatasaray'da bu sezon şampiyonluk çok büyük bir önem taşıyor. Hem beşinci yıldızını formasına takacak olan sarı-kırmızılılar hem de Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelirle adeta şaha kalkacak. Tabi bu süreç hem rakipler üzerindeki psikolojik üstünlüğü arttıracak hem de yeni transferlerin takıma katılması kolaylaşacak. Osimhen'den yanıt bekleyen G.Saray yönetiminin takıma dahil etmeyi istediği isimlerin başında Alman ekibi Bayer Leverkusen'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka yer alıyor.

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Galatasaray'dan Xhaka bombası! Transferde Torreira detayı...

ÜÇ YILI DAHA VAR

Bu sezon Bundesliga'da 26 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki orta sahanın formundan memnun olsa da Alman ekibi hem maaşı hem de yaşı nedeniyle yolları ayırmak istiyor. Ara transfer döneminde de gündeme gelen ancak ayrılmaya sıcak bakmayan Xhaka, sezon sonunu işaret etmişti. G.Saray yönetimi de şampiyonluk kupasını kaldırıp, Devler Ligi kozuyla birlikte Leverkusen'in kapısını çalarak Xhaka'yı ikna turlarına başlayacak. Oyuncunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Xhaka bombası! Transferde Torreira detayı...

13 YILLIK AŞK

Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın Granit Xhaka aşkı yeni değil. 2012 yılında Basel'den Gladbach'a transfer olan Xhaka'yı o dönemde henüz 19 yaşındayken sarı-kırmızılılar transfer etmek istemişti. Başkan Ünal Aysal ve ekibi o dönem Shaqiri ile birlikte almak istediği Xhaka'yı Almanya'ya kaptırmıştı. O dönem Shaqiri de Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Galatasaray'dan Xhaka bombası! Transferde Torreira detayı...

TORREIRA'NIN YERİNE GELEBİLİR

İsmi Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Torreira'nın sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor. G.Saray yönetimi de Uruguaylı ismin yerine alternatifleri değerlendirirken ön palana çıkan isim Xhaka oldu. Olası bir Torreira ayrılığı halinde elde edilecek gelir Granit Xhaka'ya harcanacak.

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