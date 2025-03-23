Aslan'a milli ara yaramadı

Sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de yer alan önemli isimler milli takımlarda sakatlıklar geçirdi. İlk olarak Galatasaray'ın Macar futbolcusu Rolland Sallai, kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle Türkiye-Macaristan maçının kadrosunda yer almadı. A Milli Takım'da da Kaan Ayhan ve Barış Alper karşılaşma içerisinde sakatlık yaşadı. Kaan kadrodan çıkarken, Barış Alper devam ediyor. Yunus Akgün de sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. ASLAN'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de ülkesinin Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson Becker ile çarpıştıktan sonra geçirdiği sarsıntı sebebiyle oyundan alındı. Sanchez'in doktor kontrolleri Kolombiya'da sürüyor. Yine Alvaro Morata da sakatlık kervanına katıldı. Deneyimli forvet, İspanya'nın önceki gün yaptığı idmanda geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kadroda yer almadı. Morata'nın durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

BURUK YAKINDAN İZLİYOR

Milli ara dönüşü Süper Lig'de Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanlarına çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularının sakatlık durumlarını yakından izliyor. Buruk'un sürekli olarak bilgiler aldığı ve sağlık heyeti ile konuyu istişare ettiği bildirildi.

SANCHEZ'E ÖZEL KONTROL

Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpışıp kafasına darbe alan Davinson Sanchez'in durumu izleniyor. Kolombiya basını; Davinson Sanchez'in sağlık kontrolünden geçtiği ve hastanede doktorlar eşliğinde testler uygulandığı kaydedildi. 28 yaşındaki stoperin durumunun iyi olduğu vurgulandı.

FRANKOWSKİ GÖZ DOLDURDU

Polonya Milli Takımı'nın Litvanya'yı 1-0 yendiği maçta 90 dakika süre alan Przemyslaw Frankowski, performansıyla göz doldurdu. Mücadelede sol kanatta forma giyen Frankowski, istatistikleriyle dikkat çekti. 29 yaşındaki yıldız, Litvanya karşısında 4 top çalma, 2 kilit pas, 43 isabetli pas, 1 isabetli orta, 2 isabetli uzun top, 5 ikili mücadele kazanma ve 1 tehlikeli engelleme ile oynadı.