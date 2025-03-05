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Haberler Galatasaray De Bruyne takibi

De Bruyne takibi

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi planlamasını yaparken Kevin De Bruyne ismi listede duruyor. Manchester City’den ayrılma ihtimali olan Belçikalı yıldızı ABD’den kulüpler de istiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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De Bruyne takibi

Ara transfer dönemi sona erse de gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Aslan'da önemli bir dünya yıldızı planlar arasında duruyor. Manchester City'den ayrılma ihtimali olan Kevin De Bruyne, sarı-kırmızılıların listesinde yer alıyor. Ancak De Bruyne için birçok ABD kulübü de takibini hızlandırdı.

SAN DİEGO ÇOK İSTİYOR

City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı orta saha, İngiliz kulübüyle de bir yandan görüşüyor. Ancak 33 yaşındaki yıldızın kariyerine yeni bir takımda devam etme olasılığı da öne çıkıyor. ABD'den San Diego FC, Kevin De Bruyne için ciddi çalışmalar yürütüyor. San Diego FC'nin deneyimli yıldız için önemli bir transfer bütçesi hazırladığı da vurgulandı.

28 MAÇA ÇIKTI

Kevin De Bruyne bu sezon Manchester City'de 28 resmi maça çıktı. Belçikalı yıldız, 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi ve 11 gole direkt etki etti.

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