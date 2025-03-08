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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da eleştiri oklarını üzerine çeken Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuyla ilgili son olarak yurt dışından flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 16:35
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 2 puan bırakan sarı - kırmızılılarda yeni transfer Carlos Cuesta, taraftarların eleştiri odağındaki isim olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!

Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 85. dakikasında penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Haris Hajradinovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuş ve skor 3-3'e gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!

Yaşananlar sonrası Galatasaray 2 puan bırakırken, taraftarlar Kolombiyalı stopere büyük tepki göstermişti. Moralinin hayli bozuk olduğu öğrenilen Cuesta'ya talip çıktığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!

NTV'nin Meksika'dan aztaca'dan derlediği habere göre Sergio Ramos ile kadrosunu güçlendirmesine rağmen daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Monterrey, Galatasaray'da forma giyen Carlos Cuesta'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!

Meksika Ligi ekibinin kısa sürede transferi tamamlamak istediği belirtilirken, Monterrey için tek sıkıntının yabancı sınırına takılma ihtimali olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!

Bu durumda da teknik direktör Martin Demichelis'in kadroda yer açmak için hangi oyuncuyu dışarıda bırakması gerektiğine karar vermek zorunda olduğu ifade edildi.

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