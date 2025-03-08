TRANSFER HABERLERİ | Galatasay'da Carlos Cuesta'ya sürpriz talip!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da eleştiri oklarını üzerine çeken Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuyla ilgili son olarak yurt dışından flaş bir haber geldi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
NTV'nin Meksika'dan aztaca'dan derlediği habere göre Sergio Ramos ile kadrosunu güçlendirmesine rağmen daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Monterrey, Galatasaray'da forma giyen Carlos Cuesta'yı gündemine aldı.
Meksika Ligi ekibinin kısa sürede transferi tamamlamak istediği belirtilirken, Monterrey için tek sıkıntının yabancı sınırına takılma ihtimali olduğu kaydedildi.
Bu durumda da teknik direktör Martin Demichelis'in kadroda yer açmak için hangi oyuncuyu dışarıda bırakması gerektiğine karar vermek zorunda olduğu ifade edildi.
DİĞER