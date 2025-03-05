Gol formülü

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde son 6 resmi maçta 1 galibiyet alabilen Galatasaray, yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet özellikle hücum hattını güçlendirmek istiyor. Victor Osimhen dışında hücumda etkili bir ismin çıkmaması Okan Buruk ve kurmaylarını harekete geçirdi. Teknik Direktör Okan Buruk; sakatlığını geçip takıma dönecek Alvaro Morata'yı ilk 11'e monte edecek.

YUNUS AKGÜN KRİTİK

Ayrıca Yunus Akgün'ün de ilk 11'e dönerek sezon başındaki verimliliğini sunması amaçlanıyor. Ahmed Kutucu'ya da daha fazla süre verecek olan sarı-kırmızılı teknik heyet; Dries Mertens ile Barış Alper Yılmaz'ı da zaman zaman rotasyonla daha efektif ve dinlendirerek kullanacak. Sallai daha çok savunma beki olarak görev alacak. Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın sadece lig ve kupaya odaklanacak olması da avantaj görülüyor.

HÜCUM LİDERİ OSIMHEN

Victor Osimhen bu sezon 28 resmi maçta 22 gol 5 asistle, 27 gole etki edip, takımının bu alanda lideri oldu. Dries Mertens, 41 maçta 5 gol 18 asistle 23 gole katkı verdi. Yunus Akgün 32 maçta 11 gol, 7 asistle 18 gole etki etti. Barış Alper ise 38 maçta 11 gol, 3 asistle 14 gollük katkı sundu. Sakatlanan İcardi 14 maçta 6 gol 2 asistle 8 gole etki etmişti. Ayrılan Batshuayi de 30 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

STOPERLERİN SKOR DESTEĞİ

Sarı-kırmızılılarda bu sezon hücum hattında iki stoper öne çıktı. Abdülkerim Bardakcı, 38 resmi maçta 4 gol, 2 asistle 6 gole direkt etki etti. Davinson Sanchez de 35 resmi maçta 5 gol, 1 asistle 6 gol kazandırdı.