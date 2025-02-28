GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

De Cuyper bu sezon Belçika ekibinde 38 maça çıktı. Belçikalı yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cimbom'da bir diğer hedef ise Antwerp'in 20 yaşındaki orta sahası Doumbia oldu. Malili futbolcunun kulübüyle 2027'e kadar kontratı var.