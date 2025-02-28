GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!
Trendyol Süper Lig'de namağlup yükselişini sürdüren Galatasaray, şimdiden önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladı. Sarı kırmızılı yönetim, Belçika'dan 2 ismi radarına aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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De Cuyper bu sezon Belçika ekibinde 38 maça çıktı. Belçikalı yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Cimbom'da bir diğer hedef ise Antwerp'in 20 yaşındaki orta sahası Doumbia oldu. Malili futbolcunun kulübüyle 2027'e kadar kontratı var.
Sarı kırmızılıların yakından takip ettiği Maxim De Cuyper ve Mahamadou Doumbia'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri de izliyor. Özellikle Antwerp'te oynayan Doumbia'yı Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. De Cuyper'i de Premier Lig'den birçok takım seyrediyor.
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