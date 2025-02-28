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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

Trendyol Süper Lig'de namağlup yükselişini sürdüren Galatasaray, şimdiden önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladı. Sarı kırmızılı yönetim, Belçika'dan 2 ismi radarına aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

Galatasaray, yeni sezon için kadro planlaması için şimdiden hazırlıklarına başladı. Ara transfer dönemini yoğun geçiren sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu öncesi sıkıntı yaşamamak adına birçok ismi takip etmeyi sürdürüyor.

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GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

Belçika basınında yer alan haberlerde; Aslan'ın Belçika'da Club Brugge forması giyen sol bek Maxim De Cuyper ve Antwerp'in orta sahası Mahamadou Doumbia'yı izlediği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

SOL BEK VE ORTA SAHA

Ismail Jakobs'un sakatlık durumu nedeniyle Galatasaray'ın Club Brugge'ün 24 yaşındaki sol beki Maxim De Cuyper'i takibe başladığı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

De Cuyper bu sezon Belçika ekibinde 38 maça çıktı. Belçikalı yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

Cimbom'da bir diğer hedef ise Antwerp'in 20 yaşındaki orta sahası Doumbia oldu. Malili futbolcunun kulübüyle 2027'e kadar kontratı var.

GALATASARAY HABERLERİ | Transferde rota Belçika hedef iki isim!

Sarı kırmızılıların yakından takip ettiği Maxim De Cuyper ve Mahamadou Doumbia'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri de izliyor. Özellikle Antwerp'te oynayan Doumbia'yı Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. De Cuyper'i de Premier Lig'den birçok takım seyrediyor.

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