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Haberler Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho'nun cezasında indirim!

Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho'nun cezasında indirim!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'ya Galatasaray ile oynanan derbinin ardından 4 maç ceza verilmişti. Son olarak Tahkim Kurulu'nda Portekizli çalıştırıcıya verilen cezanın indirimi hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 20:40 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 20:48
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Tahkim Kurulu'ndan Jose Mourinho'nun cezasında indirim!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Tahkim'den tecrübeli çalıştırıcıya verilen ceza hakkında indirime gidildi.

İŞTE AÇIKLANAN KARAR:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından cezanın alt sınırdan tayini ile FDT'nin 36/1-a maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix'in rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda; müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının tayininde alt sınırdan ayrılmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığından, para cezası yönünde ise cezanın üst sınırdan tayin edilmesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığından FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

OKAN BURUK'UN CEZASI ONANDI

Galatasaray A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda para cezasının tayininde üst sınırdan cezalandırmayı gerektiren herhangi bir neden bulunmadığı anlaşıldığından; sonuç cezanın takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

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