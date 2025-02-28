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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

Son dönemde oynattığı istediği futbolu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Avrupa kupalarına veda eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nda grubu 2. sırada tamamlayan sarı kırmızılılarda Okan Buruk terctihleriyle eleştirilmişti. Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlanan tecrübeli çalıştırıcı hakkında flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 13:17
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Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı için büyük bir gelirden olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de erken veda etmişti.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

Play-off turunda AZ Alkmaar deplasmanında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'un arasında sert rüzgarlar esmeye başladı.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

FENERBAHÇE KARŞISINDAKİ FUTBOL BARDAĞI TAŞIRDI

Fenerbahçe derbisinde oynanan futbolu da beğenmeyen Özbek'in yakın çevresine, "Okan hoca ne isterse şartları zorluyoruz. Bu taraftar ve camia bu oyunu hak etmiyor" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

3 SEZONDA BİRÇOK YILDIZ TRANSFERİ YAPILDI

Son 3 sezonda Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Angelino, Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi çok sayıda yıldız transfer eden Galatasaray, Avrupa'da istediği başarılara ulaşamadı.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

Son 2 sezonda süper lig şampiyonu olan sarı kırmızılılar, bu sezon da 6 puan farkla zirvede yer alıyor.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

ŞAMPİYONLUK GELMEZSE YOLLAR AYRILACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi bu sezon şampiyon olunamaması halinde Okan Buruk ile yolları ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

51 yaşındaki teknik adamın 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

SCHMIDT VE TERZIC LISTEDE

Galatasaray Yönetimi şu an takım çalıştırmayan iki teknik direktörü B planı olarak tutuyor.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?

Sezon başında Benfica'dan ayrılan Roger Schmidt ve geçen sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Edin Terzic liste başında.

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