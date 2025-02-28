Galatasaray'da flaş Okan Buruk iddiası! Yollar ayrılıyor mu?
Son dönemde oynattığı istediği futbolu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Avrupa kupalarına veda eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nda grubu 2. sırada tamamlayan sarı kırmızılılarda Okan Buruk terctihleriyle eleştirilmişti. Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlanan tecrübeli çalıştırıcı hakkında flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. | GALATASARAY HABERLERİ
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3 SEZONDA BİRÇOK YILDIZ TRANSFERİ YAPILDI
Son 3 sezonda Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Angelino, Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi çok sayıda yıldız transfer eden Galatasaray, Avrupa'da istediği başarılara ulaşamadı.
Son 2 sezonda süper lig şampiyonu olan sarı kırmızılılar, bu sezon da 6 puan farkla zirvede yer alıyor.
ŞAMPİYONLUK GELMEZSE YOLLAR AYRILACAK
Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi bu sezon şampiyon olunamaması halinde Okan Buruk ile yolları ayırmayı planlıyor.
51 yaşındaki teknik adamın 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SCHMIDT VE TERZIC LISTEDE
Galatasaray Yönetimi şu an takım çalıştırmayan iki teknik direktörü B planı olarak tutuyor.
Sezon başında Benfica'dan ayrılan Roger Schmidt ve geçen sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Edin Terzic liste başında.
Sezonun kalan kısmında takımın alacağı sonuçlar Okan Buruk'un kaderini belirleyecek.
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