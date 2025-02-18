TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...
Ara transfer döneminin sona ermesinden çok kısa bir süre sonra Galatasaray, yeni file bekçisi transferi için kollarını sıvadı. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerini doldurması için Lucas Perri görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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RESMİ TEKLİF İLETİLECEK
İlk olarak oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetim, yapılan görüşmeler sonucunda 1.97 boyundaki Brezilyalı eldiven için prensip anlaşmasına vardı.
Geçmiş yıllarda da sarı-kırmızılı takımın gündemine geldiği için kulübe yabancı bir isim olmayan Perri'nin menajerine hedefleri ve projeleri anlatan yönetim, "Gelirim" yanıtı aldı.
Bunun üzerine maddi sıkıntılarla boğuşan Lyon ile temasa geçen yönetim, ilerleyen günlerde resmi teklifini iletecek.
TAFFAREL ÖNERMİŞTİ
Lucas Perri'nin ismi Galatasaray'ın gündemine ilk kez gelmiyor. Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen ve kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane Claudio Taffarel, vatandaşının transferi için dönemin Florya yönetimine öneride bulunmuştu. 2019 yılında sarı-kırmızılılarda görev yapan Taffarel, o dönem Sao Paulo forması Perri'nin alınması için olumlu rapor vermişti.
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