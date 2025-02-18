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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

Ara transfer döneminin sona ermesinden çok kısa bir süre sonra Galatasaray, yeni file bekçisi transferi için kollarını sıvadı. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerini doldurması için Lucas Perri görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

Ara transfer döneminin sona ermesinden çok kısa bir süre sonra Galatasaray yeniden kolları sıvadı. Ancak bu kez sadece kaleci transferi için çalışmalar sürdürülüyor.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve formunda ciddi bir düşüş yaşayan Fernando Muslera, 38 yaşında futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

Alternatif arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransız temsilcisi Lyon'da buldu. 27 yaşındaki Lucas Perri için hemen harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

RESMİ TEKLİF İLETİLECEK

İlk olarak oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetim, yapılan görüşmeler sonucunda 1.97 boyundaki Brezilyalı eldiven için prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

Geçmiş yıllarda da sarı-kırmızılı takımın gündemine geldiği için kulübe yabancı bir isim olmayan Perri'nin menajerine hedefleri ve projeleri anlatan yönetim, "Gelirim" yanıtı aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

Bunun üzerine maddi sıkıntılarla boğuşan Lyon ile temasa geçen yönetim, ilerleyen günlerde resmi teklifini iletecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Lucas Perri tamam! Resmi teklif...

TAFFAREL ÖNERMİŞTİ

Lucas Perri'nin ismi Galatasaray'ın gündemine ilk kez gelmiyor. Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen ve kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane Claudio Taffarel, vatandaşının transferi için dönemin Florya yönetimine öneride bulunmuştu. 2019 yılında sarı-kırmızılılarda görev yapan Taffarel, o dönem Sao Paulo forması Perri'nin alınması için olumlu rapor vermişti.

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