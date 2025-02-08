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Haberler Galatasaray Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

Ara transfer döneminde hücum hattını Alvaro Morata ile güçlendiren ve Michy Batshuayi'yi Eintracht Frankfurt'a yolculayan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların Arjantinli yıldıza veda etme hazırlığında olduğunu açıkladı. İşte transferde konuşulan rakamlar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 13:42
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

Galatasaray'ın sevilen yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçın 82. dakikasında şok bir sakatlık yaşamıştı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

Arjantinli futbolcunun sağ ön çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

31 yaşındaki oyuncu, tedavisine devam ederken öte yandan boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı olaylar nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

Taraftarların sevdiği ve Galatasaray yönetiminin, "Bir nesli Galatasaray taraftarı yaptı." diyerek onurlandırdığı Icardi'nin takımdaki geleceği ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Calcio Mercato'dan derlediği habere göre Icardi, yaz aylarında sarı kırmızılılara veda edebilir. İşte haberden dikkat çeken alt başlıklar...

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

'TÜRKLER ONU SATMAYA HAZIR'

Alvaro Morata'nın varlığı ve Victor Osimhen'in bonservisi için yürütülen çalışmalar, Okan Buruk'un ayrılığa yeşil ışık yaktığının işaretleri olabilir.

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

'SERIE A'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ'

Mauro Icardi'nin İspanya'dan da talipleri olduğu gibi İtalya'ya da dönmesi konuşuluyor. Bu bağlamda sezon sonunda onu kadrosuna katmaya hazır iki Serie A takımı bulunuyor: Fiorentina ve Atalanta.

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

'YÜKSEK MALİYETİ SORU İŞARETİ'

Galatasaray, Icardi için 15 milyon Euro civarında bir teklife evet diyebilir fakat transferin önündeki en büyük engel bu değil. Sarı kırmızılılar Arjantinli yıldıza 2026 yılına kadar 10 milyon euroluk maaş garanti etti.

Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

'SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEĞİ'

Icardi, maaşından fedakarlıkta bulunmaz ise bu rakam Fiorentina ve Atalanta'ya çok geleceği için yönünü Suudi Arabistan'a dönebilir.

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