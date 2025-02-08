Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...

'SERIE A'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ' Mauro Icardi'nin İspanya'dan da talipleri olduğu gibi İtalya'ya da dönmesi konuşuluyor. Bu bağlamda sezon sonunda onu kadrosuna katmaya hazır iki Serie A takımı bulunuyor: Fiorentina ve Atalanta.

'YÜKSEK MALİYETİ SORU İŞARETİ' Galatasaray, Icardi için 15 milyon Euro civarında bir teklife evet diyebilir fakat transferin önündeki en büyük engel bu değil. Sarı kırmızılılar Arjantinli yıldıza 2026 yılına kadar 10 milyon euroluk maaş garanti etti.