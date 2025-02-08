Galatasaray Mauro Icardi'ye veda etmeye hazırlanıyor! Transfer...
Ara transfer döneminde hücum hattını Alvaro Morata ile güçlendiren ve Michy Batshuayi'yi Eintracht Frankfurt'a yolculayan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların Arjantinli yıldıza veda etme hazırlığında olduğunu açıkladı. İşte transferde konuşulan rakamlar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Taraftarların sevdiği ve Galatasaray yönetiminin, "Bir nesli Galatasaray taraftarı yaptı." diyerek onurlandırdığı Icardi'nin takımdaki geleceği ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Calcio Mercato'dan derlediği habere göre Icardi, yaz aylarında sarı kırmızılılara veda edebilir. İşte haberden dikkat çeken alt başlıklar...
'TÜRKLER ONU SATMAYA HAZIR'
Alvaro Morata'nın varlığı ve Victor Osimhen'in bonservisi için yürütülen çalışmalar, Okan Buruk'un ayrılığa yeşil ışık yaktığının işaretleri olabilir.
'SERIE A'YA DÖNÜŞ İHTİMALİ'
Mauro Icardi'nin İspanya'dan da talipleri olduğu gibi İtalya'ya da dönmesi konuşuluyor. Bu bağlamda sezon sonunda onu kadrosuna katmaya hazır iki Serie A takımı bulunuyor: Fiorentina ve Atalanta.
'YÜKSEK MALİYETİ SORU İŞARETİ'
Galatasaray, Icardi için 15 milyon Euro civarında bir teklife evet diyebilir fakat transferin önündeki en büyük engel bu değil. Sarı kırmızılılar Arjantinli yıldıza 2026 yılına kadar 10 milyon euroluk maaş garanti etti.
'SUUDİ ARABİSTAN SEÇENEĞİ'
Icardi, maaşından fedakarlıkta bulunmaz ise bu rakam Fiorentina ve Atalanta'ya çok geleceği için yönünü Suudi Arabistan'a dönebilir.
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