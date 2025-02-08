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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun o dev teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 13:05
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Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

Sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini defalarca dile getirse de Napoli, oyuncu için birçok teklif almış durumda.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

NTV'nin Calciomercato'dan derlediği habere göre kış transfer döneminde Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını çalan ekiplerden biri de Al-Ahli oldu. Suudi Arabistan temsilcisinin Osimhen için fesih bedelinin üzerine çıktığı ve Napoli'ye 80 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

Napoli'nin teklifi kabul etmesine karşın Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlama fikrinde ısrarcı olması sebebiyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın da Osimhen transferi için yarışta olduğu ancak 75 milyon euroluk bedelin kulüp için ulaşılmaz durumda olduğundan bahsedildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

Sezon sonunda Osimhen için masadaki seçeneklerin Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 22 maça çıkan Osimhen 17 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.

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