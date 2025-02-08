Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!

NTV'nin Calciomercato'dan derlediği habere göre kış transfer döneminde Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını çalan ekiplerden biri de Al-Ahli oldu. Suudi Arabistan temsilcisinin Osimhen için fesih bedelinin üzerine çıktığı ve Napoli'ye 80 milyon euro teklif ettiği belirtildi.