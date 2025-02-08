Galatasaray'da Victor Osimhen'den Napoli'ye transferde büyük rest!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun o dev teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Napoli'nin teklifi kabul etmesine karşın Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlama fikrinde ısrarcı olması sebebiyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın da Osimhen transferi için yarışta olduğu ancak 75 milyon euroluk bedelin kulüp için ulaşılmaz durumda olduğundan bahsedildi.
Sezon sonunda Osimhen için masadaki seçeneklerin Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea olduğu vurgulandı.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 22 maça çıkan Osimhen 17 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.
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