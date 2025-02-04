GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! 2 ismi UEFA listesine yazmayacak
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemindeki takviyeler devam edecek gibi duruyor. Sarı-kırmızılılarda buna göre Okan Buruk, UEFA listesi için 2 ismin adını yazmama kararı aldı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından eski futbolcusu Lemina'yı da renklerine bağlıyor.
UEFA'ya bildireceği kadroya 3 yeni isim ekleme şansı olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kararını verdiği iddia edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da yeni transferler Ahmed Kutucu ve Lemina, Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayacak.
Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildireceği kadroda Morata ile birlikte yeni transfer edilecek sağ bek ve stoper yer alacak.
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