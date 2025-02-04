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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! 2 ismi UEFA listesine yazmayacak

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! 2 ismi UEFA listesine yazmayacak

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemindeki takviyeler devam edecek gibi duruyor. Sarı-kırmızılılarda buna göre Okan Buruk, UEFA listesi için 2 ismin adını yazmama kararı aldı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 10:05
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! 2 ismi UEFA listesine yazmayacak

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından eski futbolcusu Lemina'yı da renklerine bağlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! 2 ismi UEFA listesine yazmayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna kalan ve AZ Alkmaar ile eşleşen sarı-kırmızılıların, bu transferler sonrası UEFA'ya bildireceği kadro merak konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! 2 ismi UEFA listesine yazmayacak

UEFA'ya bildireceği kadroya 3 yeni isim ekleme şansı olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kararını verdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! 2 ismi UEFA listesine yazmayacak

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da yeni transferler Ahmed Kutucu ve Lemina, Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan flaş karar! 2 ismi UEFA listesine yazmayacak

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildireceği kadroda Morata ile birlikte yeni transfer edilecek sağ bek ve stoper yer alacak.

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