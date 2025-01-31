TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...

Takvim'de yer alan habere göre Fransız sağ bekin transferi için Cimbom'un opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan futbolcunun Bundesliga takımıyla 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.