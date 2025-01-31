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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, sağ bek transferi için kolları sıvadı. Sarı kırmızılıların gündemine Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan Kiliann Sildillia geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...

Galatasaray'da sağ bek bölgesi için arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Gündeme gelen son ismin ise Kiliann Sildillia'nın olduğu öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...

Takvim'de yer alan habere göre Fransız sağ bekin transferi için Cimbom'un opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan futbolcunun Bundesliga takımıyla 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...

Sildillia genelde Freiburg takımında stoper olarak görev alıyor. Bu sezon 9 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...

Öte yandan sarı kırmızılı takımda sağ bek için ilk adayın Kyle Walker-Peters olduğu ifade edilmişti.

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