TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! Kiliann Sildillia...
Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, sağ bek transferi için kolları sıvadı. Sarı kırmızılıların gündemine Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan Kiliann Sildillia geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sildillia genelde Freiburg takımında stoper olarak görev alıyor. Bu sezon 9 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Öte yandan sarı kırmızılı takımda sağ bek için ilk adayın Kyle Walker-Peters olduğu ifade edilmişti.
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