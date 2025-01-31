Galatasaray'dan AZ Alkmaar kurasına ilk değerlendirme!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'la eşleşmelerinin ardından kurayı değerlendirdi.

İyi bir oyunla turu geçmek istediklerini bildiren Hatipoğlu, "Aslında Hollanda bu sefer bu gruptan iki kere gittiğimiz bir ülkeydi. Yine Hollanda takımıyla eşleştik. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. İki takımdan biri gelecekti, çok denk iki takımdı. Bizim adımıza aslında bu turda direkt ilk 8'e kalarak devam etmek istiyorduk. Dün akşam arzu ettiğimiz bir sonuçla ayrılamadık. Son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım" ifadelerini kullandı.

"ARZUMUZ FİNALE ÇIKMAK"

Final hedeflediklerini aktaran İbrahim Hatipoğlu, "Bizim için önemli olan son 16 turuydu, orayı planlıyorduk hep. İki İngiliz takımından biri olacak; Tottenham veya Manchester United. Manchester United ile geçen sene aynı gruptaydık. Biz önce AZ Alkmaar'ı geçmeyi sonra hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz" şeklinde konuştu.