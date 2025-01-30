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Haberler Galatasaray Ajax 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

Ajax 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, kritik Ajax deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak adını play-off'lara yazdırdı. İşte karşılaşmanın detayları... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 22:52 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 00:55
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Ajax 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Amsterdam'dan 2-1 mağlup ayrıldı ve direkt son 16'ya kalma ihtimalini kaybetti. Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetlerini alan sarı kırmızılılar Avrupa'da play-off'larda mücadele edecek. İşte maçın detayları...

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AJAX'TA KRİTİK SAKATLIK

Ajax'ta Mika Marcel Godts, sakatlık geçirdi ve 12. dakikada yerini Chuba Akpom'a bıraktı.

19 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Beşiktaş'a karşı 2 gol kaydetmişti.

OSIMHEN GOLE ÇOK YAKLAŞTI

AJAX ÖNE GEÇTİ

Ajax, dakika 23'te Bertrand Traore'nin golü ile skoru 1-0 yaptı.

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AJAX FARKI 2'YE ÇIKARDI

YUNUS MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Yunus Akgün, kenarda tedavi görüp sahaya dönmesinden dakikalar sonra maça devam edemedi.

61. dakikada Elias Jelert ve Michy Batshuayi oyuna dahil olurken Yunus Akgün ve Berkan Kutlu oyundan çıktı.

SANCHEZ DE CEZALI

Mücadelenin 79. dakikasında sarı kart gören Davinson Sanchez, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta cezalı oyuncular kervanına katıldı.

OSIMHEN UZATMALARDA ATTI

Karşılaşma boyunca rakip ceza sahasında üstünlük kuran fakat topu filelerle buluşturmayı başaramayan Victor Osimhen, 90+4'te kaydettiği gol ile skoru 2-1 yaptı.

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