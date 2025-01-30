Ajax 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Amsterdam'dan 2-1 mağlup ayrıldı ve direkt son 16'ya kalma ihtimalini kaybetti. Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetlerini alan sarı kırmızılılar Avrupa'da play-off'larda mücadele edecek. İşte maçın detayları...
AJAX'TA KRİTİK SAKATLIK
Ajax'ta Mika Marcel Godts, sakatlık geçirdi ve 12. dakikada yerini Chuba Akpom'a bıraktı.
19 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Beşiktaş'a karşı 2 gol kaydetmişti.
OSIMHEN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Barış Alper'in ortasında Osimhen'in vuruşu az farkla dışarıda! Temsilcimiz Galatasaray gole çok yaklaştı! #UEL pic.twitter.com/SwLJroda2S— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025
AJAX ÖNE GEÇTİ
Ajax, dakika 23'te Bertrand Traore'nin golü ile skoru 1-0 yaptı.
Bertrand Traore'nin attığı golle Ajax 1-0 öne geçti. #UEL pic.twitter.com/R4DFmoCy08— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025
G.SARAY'A KÖTÜ HABER!
AJAX FARKI 2'YE ÇIKARDI
Fitz-Jim'in golüyle Ajax farkı 2'ye çıkardı. #UEL pic.twitter.com/qEOY3o5iEG— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025
YUNUS MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Yunus Akgün, kenarda tedavi görüp sahaya dönmesinden dakikalar sonra maça devam edemedi.
61. dakikada Elias Jelert ve Michy Batshuayi oyuna dahil olurken Yunus Akgün ve Berkan Kutlu oyundan çıktı.
SANCHEZ DE CEZALI
Mücadelenin 79. dakikasında sarı kart gören Davinson Sanchez, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta cezalı oyuncular kervanına katıldı.
OSIMHEN UZATMALARDA ATTI
Karşılaşma boyunca rakip ceza sahasında üstünlük kuran fakat topu filelerle buluşturmayı başaramayan Victor Osimhen, 90+4'te kaydettiği gol ile skoru 2-1 yaptı.