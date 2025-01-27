  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde

Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde

Sağ beke yaptığı transferler ile Sasha Boey'in boşluğunu dolduramayan Galatasaray, ara transfer döneminde savunma hattındaki bu problemi çözmek istiyor. Sarı kırmızılıların listesinde o 2 isim öncelikli olarak yer alıyor... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde

Ara transfer döneminde ilk takviyesini Ahmed Kutucu ile yapan sarı kırmızılılar bir yandan stoper arayışlarını sürdürürken bir yandan da sağ beke takviye yapmaya çalışıyor.

Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde

Ancak her geçen hafta sağ bekteki yokluk büyüyerek devam edince yönetim listenin ilk sırasına sağ bek transferini aldı.

Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde

Sacha Boey'in ayrılışından sonra bu mevkide aradığını bulamayan Cimbom, sezon başında Jelert'i transfer etmişti. Ancak Danimarkalı, Kaan Ayhan'ın da gerisinde kaldı.

Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde

Milli oyuncunun tüm çabasına karşın teknik heyet form durumunu yeterli olarak görmüyor. Son olarak Sallai de buraya çare olmayınca sağ beke takviye kesinleşti. Listede ise iki isim ön plana çıkıyor.

Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde

Listede ilk olarak İngiltere'de son sırada bulunan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın Jamaika asıllı İngiliz oyuncusu Kyle Walker-Peters yer alıyor.

Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde

27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak isteyen yönetim, b planı olarak ise Roma'nın genç yıldızı Matias Soule'yi tutuyor.

Sambacı sol bek hamlesi!
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı!
DİĞER
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! İkizlere özel kovboy partisi düzenlediler
CANLI TAKİP | Kartalkaya'daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı 19'a yükseldi
Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...
G.Saray'a transfer piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:56
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:55
Talisca Fenerbahçe'de! Talisca Fenerbahçe'de! 00:35
F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... 00:34
F.Bahçe: Orta hakem de yabancı olsun! F.Bahçe: Orta hakem de yabancı olsun! 00:34
Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım! Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım! 00:34
Daha Eski
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! 00:34
Kadıköy'de muhteşem geri dönüş! Kadıköy'de muhteşem geri dönüş! 00:34
F.Bahçe'nin zirve inadı! F.Bahçe'nin zirve inadı! 00:34
Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... 00:34
Solskjaer: Hedef oyuncularımız var Solskjaer: Hedef oyuncularımız var 00:34
Pavlovic’ten transfer yanıtı Pavlovic’ten transfer yanıtı 00:34