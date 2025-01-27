Galatasaray'da hedef sağ bek transferi! Öncelik o isimlerde
Sağ beke yaptığı transferler ile Sasha Boey'in boşluğunu dolduramayan Galatasaray, ara transfer döneminde savunma hattındaki bu problemi çözmek istiyor. Sarı kırmızılıların listesinde o 2 isim öncelikli olarak yer alıyor... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Milli oyuncunun tüm çabasına karşın teknik heyet form durumunu yeterli olarak görmüyor. Son olarak Sallai de buraya çare olmayınca sağ beke takviye kesinleşti. Listede ise iki isim ön plana çıkıyor.
Listede ilk olarak İngiltere'de son sırada bulunan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın Jamaika asıllı İngiliz oyuncusu Kyle Walker-Peters yer alıyor.
27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak isteyen yönetim, b planı olarak ise Roma'nın genç yıldızı Matias Soule'yi tutuyor.
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