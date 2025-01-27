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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansındaki düşüşe rağmen Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, genç futbolcuya destek olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yıllık 18 milyon lira kazanan Yunus'un maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 09:25
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Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansındaki düşüşe karşı Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetimden destek geldi.

Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Milliyet gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılı ekip, yoğun maç temposunda oyuncuların zaman zaman form kaybı yaşamasının doğal olduğunu belirterek genç futbolcuya olan güvenini dile getirdi.

Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan ve hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Yunus Akgün, son haftalarda beklenen seviyede katkı sağlayamayınca eleştirilerin hedefi olmuştu.

Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, 24 yaşındaki oyuncuya sahip çıkarak "Futbolcular robot değil. Yoğun maç trafiğinde inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Yunus her zaman mücadeleci bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Konyaspor maçında defansta kritik bir müdahalede bulunması da bunun bir göstergesi" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

TRANSFER İDDİALARI VE SÖZLEŞME GÜNCELLEMESİ

Yunus Akgün'e Borussia Dortmund'un teklif yaptığı iddiaları ise kesin bir dille yalanlandı.

Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Galatasaray, yıllık 18 milyon lira kazanan genç futbolcunun maaşına iyileştirme yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Sözleşme detaylarını görüşmek üzere yurt dışında bulunan menajerinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Zamlı maaşla birlikte yeni bir sözleşmenin de teklif edileceği ifade edildi.

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