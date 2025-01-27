Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da Yunus Akgün'ün performansındaki düşüşe rağmen Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, genç futbolcuya destek olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yıllık 18 milyon lira kazanan Yunus'un maaşında iyileştirme yapmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, 24 yaşındaki oyuncuya sahip çıkarak "Futbolcular robot değil. Yoğun maç trafiğinde inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Yunus her zaman mücadeleci bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Konyaspor maçında defansta kritik bir müdahalede bulunması da bunun bir göstergesi" açıklamasında bulundu.
TRANSFER İDDİALARI VE SÖZLEŞME GÜNCELLEMESİ
Yunus Akgün'e Borussia Dortmund'un teklif yaptığı iddiaları ise kesin bir dille yalanlandı.
Galatasaray, yıllık 18 milyon lira kazanan genç futbolcunun maaşına iyileştirme yapmaya hazırlanıyor.
Sözleşme detaylarını görüşmek üzere yurt dışında bulunan menajerinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Zamlı maaşla birlikte yeni bir sözleşmenin de teklif edileceği ifade edildi.
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