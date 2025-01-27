Galatasaray'dan Yunus Akgün’e yeni sözleşme!

Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, 24 yaşındaki oyuncuya sahip çıkarak "Futbolcular robot değil. Yoğun maç trafiğinde inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Yunus her zaman mücadeleci bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Konyaspor maçında defansta kritik bir müdahalede bulunması da bunun bir göstergesi" açıklamasında bulundu.