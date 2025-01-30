TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sürpriz golcü: Breel Embolo
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basını, sarı kırmızılıların Monaco'dan Breel Embolo ile ilgilendiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olan Embolo'yla İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da ilgilendiği kaydedildi.
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