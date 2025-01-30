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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sürpriz golcü: Breel Embolo

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sürpriz golcü: Breel Embolo

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransız basını, sarı kırmızılıların Monaco'dan Breel Embolo ile ilgilendiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sürpriz golcü: Breel Embolo

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili Fransız medyasından yeni bir iddia geldi.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sürpriz golcü: Breel Embolo

L'Equipe gazetesinin haberine göre Cimbom, Monaco'nun Kamerun asıllı İsviçreli golcüsü Embolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a sürpriz golcü: Breel Embolo

Fransız kulübünden ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki Embolo için temasların sürdüğü belirtildi.

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