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Haberler Galatasaray Ajax - Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Ajax - Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, kritik Ajax deplasmanından 3 puanla dönerek direkt son 16'ya kalmayı hedefliyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 22:52
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Ajax - Galatasaray | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni lig aşamasının son maçında Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, Amsterdam'dan galibiyet ile ayrılarak direkt son 16'ya kalmayı hedefliyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

AJAX-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaei, Hato, Sutalo, Baas, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Brobbey

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

AJAX-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax-Galatasaray maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

G.SARAY ISINMAK İÇİN SAHADA

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