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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Aslan'da dünyaca ünlü yıldız Marcus Rashford'un adı ön plana çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı hücum hattını İngiliz yıldızla doldurmak istiyor. 27 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması amaçlanıyor. Cimbom'da Rashford transferi birçok açıdan değerlendiriliyor. Böyle bir transferin hem saha içi hem de saha dışı faydalarının olacağı vurgulanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Aslan'da dünyaca ünlü yıldız Marcus Rashford'un adı ön plana çıkmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!

Sarı-kırmızılı hücum hattını İngiliz yıldızla doldurmak istiyor. 27 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması amaçlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!

Cimbom'da Rashford transferi birçok açıdan değerlendiriliyor. Böyle bir transferin hem saha içi hem de saha dışı faydalarının olacağı vurgulanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!

OKAN BURUK'UN DÜŞÜNCESİ

Okan Buruk'un Marcus Rashford'u hem 3'lü sistemde hem de 4'lü sistemde önemli görevlerde kullanması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun Victor Osimhen ile çift forvette oynayabileceği zaman zaman da kanatlarda yer alabileceği aktarılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!

Aynı zamanda son 2 yılda Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi iki dünyaca ünlü yıldızı getiren Galatasaray'ın Rashford hamlesiyle bu seriyi sürdürmesi planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!

OSIMHEN ÖRNEĞİ

Galatasaray, Rashford'u sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Tıpkı sezon başında kiralanan Victor Osimhen gibi bu transferi de benzer şekilde bitirmeyi amaçlayan Cimbom, Rashford'un kalan maaşını da ödemeyi kabul ediyor.

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