TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Aslan'da dünyaca ünlü yıldız Marcus Rashford'un adı ön plana çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı hücum hattını İngiliz yıldızla doldurmak istiyor. 27 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması amaçlanıyor. Cimbom'da Rashford transferi birçok açıdan değerlendiriliyor. Böyle bir transferin hem saha içi hem de saha dışı faydalarının olacağı vurgulanıyor.
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OKAN BURUK'UN DÜŞÜNCESİ
Okan Buruk'un Marcus Rashford'u hem 3'lü sistemde hem de 4'lü sistemde önemli görevlerde kullanması bekleniyor. Deneyimli futbolcunun Victor Osimhen ile çift forvette oynayabileceği zaman zaman da kanatlarda yer alabileceği aktarılıyor.
Aynı zamanda son 2 yılda Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi iki dünyaca ünlü yıldızı getiren Galatasaray'ın Rashford hamlesiyle bu seriyi sürdürmesi planlanıyor.
OSIMHEN ÖRNEĞİ
Galatasaray, Rashford'u sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Tıpkı sezon başında kiralanan Victor Osimhen gibi bu transferi de benzer şekilde bitirmeyi amaçlayan Cimbom, Rashford'un kalan maaşını da ödemeyi kabul ediyor.
İngiliz yıldızın sezonun ikinci yarısında kalan maaşının ödenmesi hesaplanıyor.
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