  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray taraftarı, Dinamo Kiev karşılaşmasında protesto edilen ve bu durumdan dolayı üzülen kaptan Fernando Muslera için gönül alma hazırlığında. Uruguaylı kaleciye moral vermek amacıyla tribünlerden destek tezahüratları yapılacak, ayrıca onunla ilgili özel pankartlar hazırlanacak. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 09:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Dinamo Kiev maçında bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşan ve maçın ardından doğrudan soyunma odasına giden Muslera, Konyaspor karşılaşmasında tribünlerin yoğun sevgisiyle sahaya çıkacak.

Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Milliyet gazetesinin haberine göre, maç sırasında elleriyle "Bitti" işareti yaparak moral bozukluğu yaşayan tecrübeli file bekçisinin, bu maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sahaya çağrılacağı ve destekleneceği öğrenildi.

Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Tribünlerde Muslera için hazırlanan pankartlar da atmosferi renklendirecek.

Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Konyaspor maçında cezalı tribünlere rağmen bilet devri hakkının artırılmasıyla stadın büyük ölçüde dolması bekleniyor.

Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Karşılaşmayı 40 bini aşkın taraftarın takip etmesi öngörülüyor.

Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Öte yandan Fernando Muslera, Süper Lig tarihine de adını yazdırmaya hazırlanıyor.

Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Atakaş Hatayspor maçında Galatasaray formasıyla ligdeki 428. maçına çıkarak Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Uruguaylı kaleci, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu rekoru kırarak sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihindeki en fazla maça çıkan oyuncusu olacak.

Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor!
G.Saray Arjantinli yıldızın peşinde!
DİĞER
Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın ölmeden önce paylaşmış! "En büyük acım! Düşündükçe ağlıyorum..."
Konya Selçuklu'da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda | 4 gözaltı
G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor!
Cimbom'dan yeni Çilek transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman? 10:17
Beşiktaş Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş Antalyaspor'a konuk olacak 10:06
F.Bahçe Göztepe'yi ağırlayacak F.Bahçe Göztepe'yi ağırlayacak 10:00
Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman? Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman? 10:00
G.Saray Arjantinli yıldızın peşinde! G.Saray Arjantinli yıldızın peşinde! 09:58
Kartal: Türkiye'den götürmek istediğim... Kartal: Türkiye'den götürmek istediğim... 09:57
Daha Eski
Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor! Mourinho'nun hayran olduğu yıldız G.Saray'a geliyor! 09:51
76ers Doğu lideri Cavaliers’ı devirdi! 76ers Doğu lideri Cavaliers’ı devirdi! 09:48
Bruno Fernando Real Madrid'de! Bruno Fernando Real Madrid'de! 09:37
EuroLeague'e Türk damgası! EuroLeague'e Türk damgası! 09:26
Galatasaray - Tümosan Konyaspor maç bilgileri Galatasaray - Tümosan Konyaspor maç bilgileri 09:22
Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Taraftardan Muslera'ya büyük destek! 09:15