Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak

Dinamo Kiev maçında bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşan ve maçın ardından doğrudan soyunma odasına giden Muslera, Konyaspor karşılaşmasında tribünlerin yoğun sevgisiyle sahaya çıkacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre, maç sırasında elleriyle "Bitti" işareti yaparak moral bozukluğu yaşayan tecrübeli file bekçisinin, bu maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sahaya çağrılacağı ve destekleneceği öğrenildi.