Taraftardan Muslera'ya büyük destek! Gönüller alınacak
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray taraftarı, Dinamo Kiev karşılaşmasında protesto edilen ve bu durumdan dolayı üzülen kaptan Fernando Muslera için gönül alma hazırlığında. Uruguaylı kaleciye moral vermek amacıyla tribünlerden destek tezahüratları yapılacak, ayrıca onunla ilgili özel pankartlar hazırlanacak. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Konyaspor maçında cezalı tribünlere rağmen bilet devri hakkının artırılmasıyla stadın büyük ölçüde dolması bekleniyor.
Karşılaşmayı 40 bini aşkın taraftarın takip etmesi öngörülüyor.
Öte yandan Fernando Muslera, Süper Lig tarihine de adını yazdırmaya hazırlanıyor.
Atakaş Hatayspor maçında Galatasaray formasıyla ligdeki 428. maçına çıkarak Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Uruguaylı kaleci, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu rekoru kırarak sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihindeki en fazla maça çıkan oyuncusu olacak.
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