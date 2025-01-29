Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...
Devre arasında taraftarlarına yıldız oyuncu müjdelemek isteyen Galatasaray, bonservisi Genoa'da olan ve forvet arkası oynayan Albert Gudmundsson için harekete geçti. İşte sarı kırmızılı yönetimin 28 milyon euroluk hücum hattı takviyesi... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan ve 37 kez İzlanda Milli Takım formasını giyen Gudmundsson, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 15 maçta forma giyen İzlandalı yıldız, 4 gol atarken 1 de gol pası verdi.
Gudmundsson, Fiorentina ve Genoa dışında AZ Alkmaar ve PSV Eindhoven gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 9.1 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.
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