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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...

Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...

Devre arasında taraftarlarına yıldız oyuncu müjdelemek isteyen Galatasaray, bonservisi Genoa'da olan ve forvet arkası oynayan Albert Gudmundsson için harekete geçti. İşte sarı kırmızılı yönetimin 28 milyon euroluk hücum hattı takviyesi... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi. Cimbom, hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...

Sarı kırmızılılar, İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Albert Gudmundsson için harekete geçti. Cimbom, forvet arkası, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen oyuncu için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...

Bonservisi Genoa'da olan 27 yaşındaki İzlandalı futbolcunun Fiorentina ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi bekleniyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın bu süreçten sonra Genoa ile pazarlıklara başlaması bekleniyor.

Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan ve 37 kez İzlanda Milli Takım formasını giyen Gudmundsson, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 15 maçta forma giyen İzlandalı yıldız, 4 gol atarken 1 de gol pası verdi.

Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...

Gudmundsson, Fiorentina ve Genoa dışında AZ Alkmaar ve PSV Eindhoven gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 9.1 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.

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