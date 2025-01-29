Galatasaray'dan Albert Gudmundsson hamlesi! 28 milyon euro...

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi. Cimbom, hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Sarı kırmızılılar, İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Albert Gudmundsson için harekete geçti. Cimbom, forvet arkası, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen oyuncu için gelişmeleri yakından takip ediyor.