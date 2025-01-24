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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Son olarak Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılardaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:36
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Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İkas Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'nun transferinde muradına erdi.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Sarı kırmızılılar, İkas Eyüpspor ile yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlamış ancak 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyordu.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Dün bütün pürüzler giderildi ve genç forvet resmen Aslan oldu. Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Yetenekli oyuncu için Cimbom, Eyüpspor'a 5 milyon 962 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Ahmed Kutucu'nun, Konyaspor maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya gece yarısı formayı giydirdi.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki forvete sezon sonuna kadar 20 milyon TL vereceğini açıklarken, diğer sezonlar için ise sırasıyla 50 milyon, 60 milyon ve 75 milyon TL ödeyeceğini bildirdi.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Öte yandan Galatasaray'da flaş bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında önemli bir karar alındı.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

TRANSFER SÖZÜ VERİLDİ!

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın her bölgedeki jokeri olan Barış Alper Yılmaz'a ara transferde ayrılık izni çıkmadı.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Sezon başında Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz'a ara transfer döneminde bir başka İngiliz ekibinden teklif geldi.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

West Ham, bonuslarla 25 milyon Euro'yu (928 milyon TL) gözden çıkardı ancak Galatasaray cephesi, ocak ayı için kapıları kapadı.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

Yıldız oyuncuyu bu dönemde satmayı düşünmeyen sarı kırmızılı kulüp, sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!

West Ham'a olumlu yaklaşan Barış Alper'e sezon sonu kolaylık sağlanacağının sözü verildi.

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