Galatasaray'da flaş gelişme: İngilizler Barış Alper'in transferini açıkladı!
Son dakika haberi: Son olarak Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılardaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yetenekli oyuncu için Cimbom, Eyüpspor'a 5 milyon 962 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.
Ahmed Kutucu'nun, Konyaspor maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi.
İŞTE ALACAĞI ÜCRET
Galatasaray, Ahmed Kutucu'ya gece yarısı formayı giydirdi.
Kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki forvete sezon sonuna kadar 20 milyon TL vereceğini açıklarken, diğer sezonlar için ise sırasıyla 50 milyon, 60 milyon ve 75 milyon TL ödeyeceğini bildirdi.
Öte yandan Galatasaray'da flaş bir gelişme daha yaşandı.
Sarı kırmızılılarda yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında önemli bir karar alındı.
İşte ayrıntılar...
TRANSFER SÖZÜ VERİLDİ!
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın her bölgedeki jokeri olan Barış Alper Yılmaz'a ara transferde ayrılık izni çıkmadı.
Sezon başında Nottingham Forest'ın transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz'a ara transfer döneminde bir başka İngiliz ekibinden teklif geldi.
West Ham, bonuslarla 25 milyon Euro'yu (928 milyon TL) gözden çıkardı ancak Galatasaray cephesi, ocak ayı için kapıları kapadı.
Yıldız oyuncuyu bu dönemde satmayı düşünmeyen sarı kırmızılı kulüp, sezon sonunda Barış Alper Yılmaz için gelecek teklifleri değerlendirecek.
West Ham'a olumlu yaklaşan Barış Alper'e sezon sonu kolaylık sağlanacağının sözü verildi.
İngilizce ve İtalyanca özel dersler alarak kendisini Avrupa'ya hazırlayan 24 yaşındaki milli ismin bu süreçten olumsuz etkilenmemesi adına ücretine zam yapılacak.
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