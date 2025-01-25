Galatasaray'dan Asensio bombası!

Cimbom transferdeki sessizliğini müthiş bir isimle bozmaya hazırlanıyor. Mikautadze'de sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, PSG'nin yıldızı Marco Asensio'da tekrar atağa kalktı ve Fransız kulübüne yeni bir teklif sundu.
Galatasaray'ın daha önce önerdiği rakamı düşük bulan PSG yeni teklife ise sıcak bakıyor. Fransız kaynaklara göre sarı-kırmızılı kulüp, PSG ile anlaşmaya yakın ancak 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmekte biraz zorlanacak.
Bunun nedeni ise İspanyol kulüplerinin de Asensio ile yakından ilgilenmesi. Ancak Galatasaray da Okan Buruk'un çok istediği ve Asensio için tüm şartları zorlamaya kararlı.
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