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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Asensio bombası!

Galatasaray'dan Asensio bombası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Başkan Dursun Özbek, Asensio transferiyle taraftarları mutlu etmek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan transferde Asensio bombası!

Cimbom transferdeki sessizliğini müthiş bir isimle bozmaya hazırlanıyor. Mikautadze'de sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, PSG'nin yıldızı Marco Asensio'da tekrar atağa kalktı ve Fransız kulübüne yeni bir teklif sundu.

Galatasaray'dan transferde Asensio bombası!

Galatasaray'ın daha önce önerdiği rakamı düşük bulan PSG yeni teklife ise sıcak bakıyor. Fransız kaynaklara göre sarı-kırmızılı kulüp, PSG ile anlaşmaya yakın ancak 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmekte biraz zorlanacak.

Galatasaray'dan transferde Asensio bombası!

Bunun nedeni ise İspanyol kulüplerinin de Asensio ile yakından ilgilenmesi. Ancak Galatasaray da Okan Buruk'un çok istediği ve Asensio için tüm şartları zorlamaya kararlı.

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