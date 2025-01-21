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Haberler Galatasaray Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev | MAÇ SONUCU – ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev | MAÇ SONUCU – ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. İşte maçın detayları… | Son dakika Galatasaray spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 18:25 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 20:30
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Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev | MAÇ SONUCU – ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başladı. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile RAMS Park'ta 3-3 berabere kaldı ve ilk 8 yolunda yara aldı. İşte maçtan dakikalar...

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SİYAH KOL BANDI İLE ÇIKILDI

Galatasaray, Dinamo Kiev karşılaşmasına Bolu'da yaşanan yangın nedeniyle siyah bantla çıktı.

G.SARAY DAVINSON İLE ÖNE GEÇTİ: 1-0

Galatasaray, dakika 6'da Davinson Sanchez'in golü ile Dinamo Kiev karşısında üstünlüğü kurdu: 1-0

BARDAKÇI UZAKTAN YAZDI: 2-0

KIEV FARKI 1'E İNDİRDİ: 2-1

ÖNCE KIRMIZI KART ARDINDAN PENALTI: 3-1

Galatasaray'ın kırmızı kartı iptal edildi ve penaltı kazandı. Osimhen penaltı vuruşunda hata yapmadı.

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KIEV TAKİBİ BIRAKMIYOR: 3-2

YARMOLENKO SKORU EŞİTLEDİ: 3-3

Dinamo Kiev, dakika 81'de Yarmolenko'nun golü ile beraberliği sağladı.

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