Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev | MAÇ SONUCU – ÖZET (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başladı. Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile RAMS Park'ta 3-3 berabere kaldı ve ilk 8 yolunda yara aldı. İşte maçtan dakikalar...
SİYAH KOL BANDI İLE ÇIKILDI
Galatasaray, Dinamo Kiev karşılaşmasına Bolu'da yaşanan yangın nedeniyle siyah bantla çıktı.
Takımımız, bu akşam oynayacağımız Dynamo Kyiv karşılaşmasına Bolu'da yaşanan yangın nedeniyle siyah bantla çıkacak. #GSvDK #UEL pic.twitter.com/ToiLLBwVT5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2025
G.SARAY DAVINSON İLE ÖNE GEÇTİ: 1-0
Galatasaray, dakika 6'da Davinson Sanchez'in golü ile Dinamo Kiev karşısında üstünlüğü kurdu: 1-0
⚽Davinson Sanchez savunmadan çıktı golü attı! Temsilcimiz golü erken buldu! pic.twitter.com/CRZsy0I567— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025
BARDAKÇI UZAKTAN YAZDI: 2-0
⚽️Abdülkerim Bardakcı'dan mükemmel gol!! Tribünler 'vur' dedi onları kırmadı! pic.twitter.com/Ovuq6181NP— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025
KIEV FARKI 1'E İNDİRDİ: 2-1
Dinamo Kiev, Vladyslav Vanat'ın attığı golle farkı bire indirdi. pic.twitter.com/R1taEDYdX4— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025
ÖNCE KIRMIZI KART ARDINDAN PENALTI: 3-1
Galatasaray'ın kırmızı kartı iptal edildi ve penaltı kazandı. Osimhen penaltı vuruşunda hata yapmadı.
KIEV TAKİBİ BIRAKMIYOR: 3-2
Yarmolenko'nun attığı golle Dinamo Kiev farkı yeniden bire indirdi. pic.twitter.com/hF43kBxfVh— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025
YARMOLENKO SKORU EŞİTLEDİ: 3-3
Dinamo Kiev, dakika 81'de Yarmolenko'nun golü ile beraberliği sağladı.
Yarmolenko skoru 3-3'e getirdi. pic.twitter.com/8cFMgEd1nZ— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2025