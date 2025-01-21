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Haberler Galatasaray Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. İşte bu maçın ardından sarı-kırmızılıların turnuvadaki sıralaması ve puan durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 21:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 21:08
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

Bu mücadele sonrasında 1 puan kazanan sarı-kırmızılı ekip, 1 sıra yükseldi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

36- Dynamo Kiev 1 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

35- Nice 2 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

34- Rigas Skola 2 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

33- Ludogorets 2 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

32- Karabağ 3 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

31- Malmö 4 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

30- Twente 4 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

29- Slavia Prag 4 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

28- Beşiktaş 6 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

27- Maccabi Tel Aviv 6 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

26- Hoffenheim 6 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

25- Braga 7 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

24- Elfsborg 7 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

23- Midtjylland 7 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

22- PAOK 7 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

21- Fenerbahçe 8 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

20- Union Saint-Gilloise 8 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

19- AZ Alkmaar 8 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

18- Porto 8 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

17- Viktoria Plzen 9 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

16- Ferencvaros 9 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

15- Olympiakos 9 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

14 - Roma 9 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

13- Bodo/Glimt 10 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

12- Real Sociedad 10 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

11- Ajax 10 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

10- FCSB 11 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

8- Rangers 11 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

6- Eintracht Frankfurt 13 PUAN

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu

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4- Lyon 13 PUAN

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