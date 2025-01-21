Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. İşte bu maçın ardından sarı-kırmızılıların turnuvadaki sıralaması ve puan durumu...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 21:03 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 21:08
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
36- Dynamo Kiev 1 PUAN
35- Nice 2 PUAN
34- Rigas Skola 2 PUAN
33- Ludogorets 2 PUAN
32- Karabağ 3 PUAN
31- Malmö 4 PUAN
30- Twente 4 PUAN
29- Slavia Prag 4 PUAN
28- Beşiktaş 6 PUAN
27- Maccabi Tel Aviv 6 PUAN
26- Hoffenheim 6 PUAN
25- Braga 7 PUAN
24- Elfsborg 7 PUAN
23- Midtjylland 7 PUAN
22- PAOK 7 PUAN
21- Fenerbahçe 8 PUAN
20- Union Saint-Gilloise 8 PUAN
19- AZ Alkmaar 8 PUAN
18- Porto 8 PUAN
17- Viktoria Plzen 9 PUAN
16- Ferencvaros 9 PUAN
15- Olympiakos 9 PUAN
14 - Roma 9 PUAN
13- Bodo/Glimt 10 PUAN
12- Real Sociedad 10 PUAN
11- Ajax 10 PUAN
10- FCSB 11 PUAN
9- Tottenham 11 PUAN
8- Rangers 11 PUAN
7- Manchester United 12 PUAN
6- Eintracht Frankfurt 13 PUAN
5- Galatasaray 13 PUAN
4- Lyon 13 PUAN
3- Anderlecht 14 PUAN
2- Athletic Bilbao 16 PUAN
1- Lazio 16 PUAN
DİĞER