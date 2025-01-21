Galatasaray-Dinamo Kiev maçında önce kırmızı ardından penaltı kararı!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk ettiği mücadelede flaş anlar yaşandı.

Cimbom'da Barış Alper Yılmaz 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın hakemi bu pozisyonu inceledi, kırmızı kartı iptal etti ve Cimbom için beyaz noktayı gösterdi.

İŞTE O POZİSYON