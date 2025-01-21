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Haberler Galatasaray Galatasaray-Dinamo Kiev maçında önce kırmızı ardından penaltı kararı!

Galatasaray-Dinamo Kiev maçında önce kırmızı ardından penaltı kararı!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk ettiği mücadelede flaş anlar yaşandı. Cimbom'da Barış Alper Yılmaz 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonu inceledi, kırmızı kartı iptal etti ve Cimbom için beyaz noktayı gösterdi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 19:47 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 19:55
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Galatasaray-Dinamo Kiev maçında önce kırmızı ardından penaltı kararı!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk ettiği mücadelede flaş anlar yaşandı.

Cimbom'da Barış Alper Yılmaz 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın hakemi bu pozisyonu inceledi, kırmızı kartı iptal etti ve Cimbom için beyaz noktayı gösterdi.

İŞTE O POZİSYON

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