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Haberler Galatasaray

Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: Galatasaray maçı zor olacak

Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında yarın temsilcimiz Galatasaray’a konuk olacak. İsveç ekibinin teknik direktörü Oscar Hiljemark maçın zor geçeceğini söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 18:09
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Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: Galatasaray maçı zor olacak

Galatasaray karşılaşmasını değerlendiren Hiljemark, "Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarını değerlendiren genç teknik adam, "Sonraki turlara katılmayı amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Buna göre taktiklerimizi belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın hücum hattını değerlendiren Hiljemark, "Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Bildiğimiz metotlarla oynayacağız." diye konuştu.

LARSSON: "OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Elfsborg'un 34 yaşındaki sağ beki Johan Larsson ise Galatasaray taraftarının mükemmel bir ortam yarattığını anlattı.

Galatasaray'ın iyi oyuncularına odaklanmadıklarını vurgulayan Larsson, 'Yarınki maçta kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosfer sert olacak ama kendi uyguladığımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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