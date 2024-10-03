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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine Milan'ın yıldız ismini aldı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Cimbom'un gollerini 20 ile 28. dakikada Victor Osimhen ve 34. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Kasımpaşa'da ise sahneye 44. dakikada Fall, 83. dakikada Hajradinovic (P.) ve 90+5. dakikada Nuno Da Costa çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Bu sonuçla Galatasaray ligde 19 puana yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Karşılaşma ardından sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı için transfer arayışını arttırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray beklentilerin çok altında kalan Jelert'i ara transferde kiralık olarak göndermeyi planlarken bu futbolcunun yerini Davide Calabria ile doldurmaya
hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Okan Buruk'un onay verdiği Milan'ın 27 yaşındaki sağ beki için şimdiden temaslara başlandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

İtalyan kulübünün bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Calabria'yı elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Milan'ın kaptanlığını yapan İtalyan yıldızın da Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu kaydedildi.

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