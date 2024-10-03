TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine Milan'ın yıldız ismini aldı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Bu sonuçla Galatasaray ligde 19 puana yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.
Karşılaşma ardından sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı için transfer arayışını arttırdı.
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray beklentilerin çok altında kalan Jelert'i ara transferde kiralık olarak göndermeyi planlarken bu futbolcunun yerini Davide Calabria ile doldurmaya
hazırlanıyor.
Okan Buruk'un onay verdiği Milan'ın 27 yaşındaki sağ beki için şimdiden temaslara başlandı.
İtalyan kulübünün bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Calabria'yı elden çıkarmaya sıcak baktığı belirtildi.
Milan'ın kaptanlığını yapan İtalyan yıldızın da Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu kaydedildi.
1.76 metre boyundaki Calabria, Milan'dan başka takımda oynamadı.
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