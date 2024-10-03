TRANSFER HABERİ | Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.

Cimbom'un gollerini 20 ile 28. dakikada Victor Osimhen ve 34. dakikada Mauro Icardi kaydetti.