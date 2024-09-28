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Haberler Galatasaray

Galatasaray 3 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi. İşte maçın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 21:18
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Galatasaray 3 - 3 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.

Cimbom'un gollerini 20 ile 28. dakikada Victor Osimhen ve 34. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Kasımpaşa'da ise sahneye 44. dakikada Fall, 83. dakikada Hajradinovic (P.) ve 90+5. dakikada Nuno Da Costa çıktı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 19 puana yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahalarında yaptıkları Kasımpaşa maçına rotasyonlu bir ilk 11 çıkardı.

Süper Lig'de sezona 6'da 6 yaparak, UEFA Avrupa Ligi'ne ise PAOK galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 15 gündeki 5. maçını Kasımpaşa ile RAMS Park'ta yaptı.

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, son olarak 25 Eylül Çarşamba günü sahalarında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi.

Buruk, PAOK mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i dinlendirdi. Buruk, bu oyuncuların yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve Icardi'yi görevlendirdi.

OSIMHEN-ICARDI İKİLİSİ SAHADA

Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü.

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.

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SALLAI İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Rolan Sallai ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son gününde Almanya'nın Freiburg takımından kadroya katılan Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı.

Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Sallai, Kasımpaşa müsabakasıyla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, ayrıca ilk kez RAMS Park'ta taraftarın önünde forma giydi.

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