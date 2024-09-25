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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da derbi galibiyetinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda 5 futbolcu performansı ile dikkat çekerken yönetim de bu oyuncular için dikkat çeken bir karar aldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 10:03
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Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Dev derbide gülen taraf 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko atarken, Galatasasaray'ın gollerini 20. dakikada Dominik Livakovic(K.K), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 13 puanda kalırken, Cimbom 6'da 6 yaparak 18 puana yükseldi.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Ayrıca Galatasaray 6'da 6 ile lige başladı ve kendi rekorunu kırdı.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Aslan bu galibiyetle beraber ezeli rakipleri ile olan puan farkını 5'e yükseltti.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Sarı-kırmızılı ekipte bu mücadele sonrasında yüzler gülüyor.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Cimbom ayrıca şampiyonluk yolunda sıkça konuşulan psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

PERFORMANSLAR DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde ortaya konan oyun camiayı memnun ederken, bazı isimler de bireysel performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının ardından formayı kapan Yunus Akgün, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

5 İSME MÜJDE
Galatasaray'ın derbinin ardından 5 futbolcusuna zam yapmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

Takvim'in haberine göre; takımın şampiyonluk yolundaki gidişatından memnun olan yönetim, maaşını TL üzerinden alan yerli futbolcuların sözleşmelerini yenileyecek.

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

İŞTE O OYUNCULAR

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!

YUNUS AKGÜN

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