Galatasaray'da 5 futbolcu için flaş karar!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da derbi galibiyetinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda 5 futbolcu performansı ile dikkat çekerken yönetim de bu oyuncular için dikkat çeken bir karar aldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 13 puanda kalırken, Cimbom 6'da 6 yaparak 18 puana yükseldi.
Ayrıca Galatasaray 6'da 6 ile lige başladı ve kendi rekorunu kırdı.
Aslan bu galibiyetle beraber ezeli rakipleri ile olan puan farkını 5'e yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekipte bu mücadele sonrasında yüzler gülüyor.
Cimbom ayrıca şampiyonluk yolunda sıkça konuşulan psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi.
PERFORMANSLAR DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde ortaya konan oyun camiayı memnun ederken, bazı isimler de bireysel performansıyla teknik heyetten tam not aldı.
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının ardından formayı kapan Yunus Akgün, gösterdiği performansla dikkat çekti.
5 İSME MÜJDE
Galatasaray'ın derbinin ardından 5 futbolcusuna zam yapmayı kararlaştırdığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; takımın şampiyonluk yolundaki gidişatından memnun olan yönetim, maaşını TL üzerinden alan yerli futbolcuların sözleşmelerini yenileyecek.
İŞTE O OYUNCULAR
ABDÜLKERİM BARDAKCI
YUNUS AKGÜN
BARIŞ ALPER YILMAZ
BERKAN KUTLU
GÜNAY GÜVENÇ
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