Yine Sara yine samba

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Kadıköy'de ayakta alkışlandı. 25 yaşındaki futbolcu sol ayağıyla klas bir gol atarken orta sahada da çift yönlü oyunuyla dikkat çekti. Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında da gol ve asistiyle adından söz ettiren Sara, sol ayağını mükemmel kullanmıştı. Sambacı, Fenerbahçe önünde de sol ayağını konuşturdu, skoru 3-0'a getirerek ilk derbisinde golünü atmayı başardı.

DEVAMI GELECEK

2. golü kaydeden Gabriel Sara, mutlu olduğunu söyledi. Sara, "Fenerbahçe'ye karşı kendi oyunumuzu oynadık. İlk yarıda özellikle tam anlamıyla kendimizi gösterdik. Bunun devamı gelecek. Adapte olmak çok önemli, her zaman oynamak istiyorum. Takıma yardımcı olabildiğimi gördükçe, adapte olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullandı.