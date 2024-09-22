Aslanlar gibi

Kadıköy'deki derbide Galatasaray 60 dakikada attığı 3 golle 3 puana uzandı. 20'de gelen ilk golde Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından gelişine şutu, kaleci Dominik Livakovic'i adeta hataya zorladı. Hırvat eldivenin sırtına çarpan top ağlara gitti. Sadece 8 dakika sonra 28'de bu kez Osimhen'in enfes göğüs pasında Dries Mertens kale önüne çok iyi koştu, aşırtma şutunda Livakovic'i mağlup ederek skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

TAÇTAN GOL

İkinci yarıda Fenerbahçe istekli başlasa da Galatasaray, 59'da Gabriel Sara ile farkı 3'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın taçtan başlayan hücumunda Brezilyalı yıldız Sara ceza sahasında çok iyi girdi, sol ayağıyla düzgün ve sert bir şut çıkararak tabelayı 3-0'a getirdi, Kadıköy'de adeta buz kesti. İlk golün mimarı Lucas Torreira, Sara'nın golünde asisti yaparak bir kez daha öne çıktı. Ev sahibi Fenerbahçe'de ise Edin Dzeko'nun penaltısı yetmedi.