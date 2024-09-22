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Haberler Galatasaray

Aslanlar gibi

Cimbom, Kadıköy'de 60 dakikada 3 gol attı, 3 puanı almayı başardı. Galatasaray, Fenerbahçe önünde, arka arkaya golleri sıraladı, galibiyete güle oynaya ulaştı. Lucas Torreira, ilk golün mimarı olurken 3. golde de asisti yaptı. Dries Mertens ve Gabriel Sara usta işi golleriyle yıldızlaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Aslanlar gibi

Kadıköy'deki derbide Galatasaray 60 dakikada attığı 3 golle 3 puana uzandı. 20'de gelen ilk golde Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından gelişine şutu, kaleci Dominik Livakovic'i adeta hataya zorladı. Hırvat eldivenin sırtına çarpan top ağlara gitti. Sadece 8 dakika sonra 28'de bu kez Osimhen'in enfes göğüs pasında Dries Mertens kale önüne çok iyi koştu, aşırtma şutunda Livakovic'i mağlup ederek skoru 2-0'a getirmeyi başardı.

TAÇTAN GOL

İkinci yarıda Fenerbahçe istekli başlasa da Galatasaray, 59'da Gabriel Sara ile farkı 3'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın taçtan başlayan hücumunda Brezilyalı yıldız Sara ceza sahasında çok iyi girdi, sol ayağıyla düzgün ve sert bir şut çıkararak tabelayı 3-0'a getirdi, Kadıköy'de adeta buz kesti. İlk golün mimarı Lucas Torreira, Sara'nın golünde asisti yaparak bir kez daha öne çıktı. Ev sahibi Fenerbahçe'de ise Edin Dzeko'nun penaltısı yetmedi.

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