TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak gündeme gelen o isim, mağlubiyet sonrası Sarı-kırmızılı taraftarların neşesini yerine getirebilir. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
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Bir bek transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme yıldız futbolcu Kieran Trippier geldi.
Daily Mail'in haberine göre Galatasaray, Newcastle United'ın tecrübeli ismi Kieran Trippier ile ilgileniyor.
33 yaşındaki futbolcu kiralık veya kalıcı bir transferle yeni bir başlangıç için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.
İngiliz futbolcu, Newcastle United formasıyla 93 maça çıktı ve 4 gol 20 asistlik performans gösterdi.
Trippier'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
İngiltere Milli Takımı formasını 54 maçta giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.
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