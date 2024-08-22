Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak gündeme gelen o isim, mağlubiyet sonrası Sarı-kırmızılı taraftarların neşesini yerine getirebilir. İşte detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, geriden gelip beraberliği yakaladığı maçta İsviçre temsilcisi Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

Sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos Salı günü saat 22'de Young Boys'u rövanş maçında Rams Park'ta ağırlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

Öte yandan transfer çalışmalarını da yürüten Galatasaray, savunma bölgesine takviye için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

Bir bek transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme yıldız futbolcu Kieran Trippier geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

Daily Mail'in haberine göre Galatasaray, Newcastle United'ın tecrübeli ismi Kieran Trippier ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

33 yaşındaki futbolcu kiralık veya kalıcı bir transferle yeni bir başlangıç için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

İngiliz futbolcu, Newcastle United formasıyla 93 maça çıktı ve 4 gol 20 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

Trippier'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ | Cimbom sol bekini Ada'da buldu! Moralleri düzeltecek transfer

İngiltere Milli Takımı formasını 54 maçta giyen tecrübeli futbolcu, 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.

G.Saray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...
Reklam
DİĞER
50 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu leopar desenli elbisesiyle göz kamaştırdı! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a yıldız sol bek! G.Saray'a yıldız sol bek! 17:18
St. Gallen - Trabzonspor maçı yayın detayları! St. Gallen - Trabzonspor maçı yayın detayları! 16:09
Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 16:03
Cem Bölükbaşı Le Mans için Belçika'da Cem Bölükbaşı Le Mans için Belçika'da 15:54
Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha! Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha! 15:46
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrıldı! 15:14
Daha Eski
St Patricks - Başakşehir maçı hangi kanalda? St Patricks - Başakşehir maçı hangi kanalda? 14:35
Sivasspor Moutoussamy'i açıkladı Sivasspor Moutoussamy'i açıkladı 14:16
St. Gallen - Trabzonspor maçı detayları! St. Gallen - Trabzonspor maçı detayları! 13:59
Lis bu sefer bonservisiyle Göztepe'de Lis bu sefer bonservisiyle Göztepe'de 13:59
Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 13:54
F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip! F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip! 13:36