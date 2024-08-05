TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...
Galatasaray'da, Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan yenilginin şoku devam ediyor. Cimbom'da sezonun başlamasına kısa bir süre kala flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara ara transferde katılan Derrick Köhn hakkında radikal bir karar alındığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bunlardan biri de geçen sezon devre arasında kadroya katılan sol bek Köhn...
Yıllardır kanayan yara olan sol beke Köhn'ün de çare olamamasının ardından bu bölgeye transfer için düğmeye basıldı.
Sarı kırmızılılarda hazırlık maçlarının ardından Süper Kupa'daki performansıyla da sınıfta kalan Köhn'le yolların ayrılması kararlaştırıldı.
Hedefte ise dört ismin olduğu öğrenildi. Bunlardan biri Rıdvan Yılmaz.
Milli oyuncu için yeniden Rangers'la temasa geçilecek.
İkinci sırada Tottenham'ın kadroda düşünmediği Reguilon var.
Diğer alternatifler ise Famalicao'dan Moura ve Miami'den 35'lik yıldız Jordi Alba...
DİĞER