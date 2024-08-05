Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Galatasaray'da, Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan yenilginin şoku devam ediyor. Cimbom'da sezonun başlamasına kısa bir süre kala flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılara ara transferde katılan Derrick Köhn hakkında radikal bir karar alındığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Galatasaray, sezon öncesindeki Süper Kupa maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olunca taşlar yerinden oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Takımdaki defolar da böylece ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Bazı oyuncuların yetersiz oluşu net şekilde gözlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Bunlardan biri de geçen sezon devre arasında kadroya katılan sol bek Köhn...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Yıllardır kanayan yara olan sol beke Köhn'ün de çare olamamasının ardından bu bölgeye transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Sarı kırmızılılarda hazırlık maçlarının ardından Süper Kupa'daki performansıyla da sınıfta kalan Köhn'le yolların ayrılması kararlaştırıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Hedefte ise dört ismin olduğu öğrenildi. Bunlardan biri Rıdvan Yılmaz.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

Milli oyuncu için yeniden Rangers'la temasa geçilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş Köhn kararı! Beşiktaş maçı sonrası...

İkinci sırada Tottenham'ın kadroda düşünmediği Reguilon var.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:21
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:11
Samuel yarışı Samuel yarışı 22:51
Sarina Koga veda etti Sarina Koga veda etti 22:51
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:45
Beşiktaş'a Hollandalı kanat! Beşiktaş'a Hollandalı kanat! 22:44
Daha Eski
Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? 22:44
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! 22:44
Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... 22:44
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak 22:43
Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... 22:43
Arda Güler'e ABD'de şok! Arda Güler'e ABD'de şok! 22:43