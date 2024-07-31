Haberler Galatasaray Hazırlıklara start verdi

Hazırlıklara start verdi

Avusturya kampının ardından iki gün izin verilen Galatasaray dün akşama doğru Florya'da toplandı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa maçının hazırlıkları başladı. Okan Buruk yönetiminde tam kadro çalışan futbolcuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş mücadelesinin hazırlıkları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Hazırlıklara start verdi
Avusturya kampının ardından iki gün izin verilen Galatasaray dün akşama doğru Florya'da toplandı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa maçının hazırlıkları başladı. Okan Buruk yönetiminde tam kadro çalışan futbolcuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş mücadelesinin hazırlıkları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
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