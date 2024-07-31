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Hazırlıklara start verdi
Avusturya kampının ardından iki gün izin verilen Galatasaray dün akşama doğru Florya'da toplandı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa maçının hazırlıkları başladı. Okan Buruk yönetiminde tam kadro çalışan futbolcuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş mücadelesinin hazırlıkları bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
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