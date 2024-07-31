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Yusuf kalmak istiyor
Yusuf Demir'in gelecek sezon kiralık olarak gönderileceği iddia edilmişti. Sportcell'e konuşan menajeri, "Bizim öyle bir karardan haberimiz yok. Galatasaray'da kalıp başarılı olmak istiyoruz. Yusuf'un aklında sadece Galatasaray var" diyerek iddiayı yalanladı. 21 yaşındaki oyuncunun 12+2 olarak değişen yabancı kuralı sonrasında takımda kalması bekleniyor.
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