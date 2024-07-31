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Süper Kupa’da ortak toplantı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "2 Ağustos Cuma günü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu Amfi Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 14.30'da başlayacaktır" ifadelerine yer verildi. Süper Kupa maçı ise 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te oynanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Süper Kupa’da ortak toplantı
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı öncesi ortak basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "2 Ağustos Cuma günü, Atatürk Olimpiyat Stadyumu Amfi Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 14.30'da başlayacaktır" ifadelerine yer verildi. Süper Kupa maçı ise 3 Ağustos Cumartesi günü 20.45'te oynanacak.
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