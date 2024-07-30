Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Galatasaray, Süper Kupa finalinde 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, bu kritik final öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i ve son detayları... GS SPOR HABERLERİ
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