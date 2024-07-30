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Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

Galatasaray, Süper Kupa finalinde 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, bu kritik final öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i ve son detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 09:03
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Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

Galatasaray'da 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Süper Kupa için Teknik Direktör Okan Buruk'un kafasındaki kadro büyük oranda netleşti. Cim-Bom'un hocası Beşiktaş karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı tek pozisyon için kararını veremedi. Okan Buruk'un sadece sağ bek tercihi konusunda zorlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

MUSLERA

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

KAAN

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

NELSSON

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

ABDÜLKERİM

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

KÖHN

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

TORREIRA

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

BERKAN

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

MERTENS

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

ZIYECH

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisinde! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

ZAHA

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