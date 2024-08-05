TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bugüne kadar 43 maçta forma giyerken, 10 gol ve 5 de asist katkısı sağladı.

EN ÇOK KAZANANLARDAN 2 milyon 330 bin Euro imza ücreti ödenen Wilfried Zaha, Cimbom'da bir sezon için 4 milyon 350 bin Euro kazanıyor.