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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...

Galatasaray, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından ise 31 yaşındaki Zaha hakkında flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...

Beşiktaş ile oynanan ve 5-0 kaybedilen Süper Kupa Finali'nde 75. dakikada skor 2-0'ken oyuna giren Galatasaray'ın Fildişili futbolcusu Wilfried Zaha ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...

Okan Buruk, "Zaha taktiğimi oyunculara yanlış anlattı" derken, yıldız futbolcu ise bu açıklamadan sonra kendisine ait sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını değiştirdi ve kararttı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...

Takvim'in haberine göre Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyu artık takımda istemediği, Zaha'nın da yola devam etmeme yönünde bir karar aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...

İngiltere'den çeşitli kulüplerin radarında bulunan Zaha'nın yakın zamanda ayrılmasının sürpriz olmayacağı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bugüne kadar 43 maçta forma giyerken, 10 gol ve 5 de asist katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...

EN ÇOK KAZANANLARDAN

2 milyon 330 bin Euro imza ücreti ödenen Wilfried Zaha, Cimbom'da bir sezon için 4 milyon 350 bin Euro kazanıyor.

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