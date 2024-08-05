TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Zaha krizi! Okan Buruk...
Galatasaray, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından ise 31 yaşındaki Zaha hakkında flaş bir karar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İngiltere'den çeşitli kulüplerin radarında bulunan Zaha'nın yakın zamanda ayrılmasının sürpriz olmayacağı gelen haberler arasında.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bugüne kadar 43 maçta forma giyerken, 10 gol ve 5 de asist katkısı sağladı.
EN ÇOK KAZANANLARDAN
2 milyon 330 bin Euro imza ücreti ödenen Wilfried Zaha, Cimbom'da bir sezon için 4 milyon 350 bin Euro kazanıyor.
Zaha, takımın en çok kazanan isimlerinden biri.
DİĞER