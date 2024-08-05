GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!
Galatasaray'da, Beşiktaş yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk istifaya davet edildi. Sosyal medyada eleştiri ve istifa çağrısı yapanların, Fatih Terim'in Galatasaray'a yeniden gelmesini isteyenler olduğu gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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5-0'lık yenilginin ardından sosyal medyada 51 yaşındaki çalıştırıcı ile yola devam edilmemesi gerektiğini savunan bazı futbolseverlerin olduğu görüldü.
Ancak; bu eleştiri ve paylaşımların, Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesini isteyen sosyal medya hesapları tarafından organize edildiği öğrenildi.
Haziran'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme uzatan Okan Buruk, bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacak.
Ayrıca göreve devam etmesi halinde ise bu tutar güncellenecek.
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