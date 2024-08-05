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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!

Galatasaray'da, Beşiktaş yenilgisi sonrası teknik direktör Okan Buruk istifaya davet edildi. Sosyal medyada eleştiri ve istifa çağrısı yapanların, Fatih Terim'in Galatasaray'a yeniden gelmesini isteyenler olduğu gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:01
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!

Transferde geç kalındığı gerekçesiyle sertçe eleştiriler alan Galatasaray, sezona da şok bir derbi hezimetiyle başladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!

Sarı kırmızılılar, Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0'lık skorla kaybetti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!

Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılı ekip ile çifte şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un takımı mental açıdan hiç iyi hazırlamadığı ve takımın rehavet içinde olduğu yorumları dikkati çekti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!

5-0'lık yenilginin ardından sosyal medyada 51 yaşındaki çalıştırıcı ile yola devam edilmemesi gerektiğini savunan bazı futbolseverlerin olduğu görüldü.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!

Ancak; bu eleştiri ve paylaşımların, Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesini isteyen sosyal medya hesapları tarafından organize edildiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'u istifaya Fatih Terim'i göreve davet ettiler!

Haziran'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme uzatan Okan Buruk, bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacak.

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