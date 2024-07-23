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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Guela Doue transferinden vazgeçen ve sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yoğun transfer mesaisi sürüyor. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılı kurmaylar ikinci etap kamp çalışmalarına sağ bek takviyesini yetiştirmek istiyor. Son olarak Cimbom'un gündemine Auxerre forması giyen Paul Joly geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Yeni sezon ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech transferlerini açıklayan Cimbom, rakiplerine göre daha durgun bir transfer dönemi geçiriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim sağ bek ve orta saha transferi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında Auxerre forması giyen Paul Joly de yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Geçen sezon Ligue 2'de 37 maçta 8 asistle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Ligin en başarılı sağ beki olan Joly'nin adı kısa süre önce Feyenoord'la anılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Joly'nin 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

Kariyerinde Amiens, Dijon ve Auxerre gibi takımlarda görev yapan başarılı oyuncu, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!

PAUL JOLY KİMDİR?

Auxerre takımında Defans mevkinde forma giyen Paul Joly, 07 Haziran 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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