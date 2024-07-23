TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek için Paul Joly sürprizi!
Guela Doue transferinden vazgeçen ve sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yoğun transfer mesaisi sürüyor. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılı kurmaylar ikinci etap kamp çalışmalarına sağ bek takviyesini yetiştirmek istiyor. Son olarak Cimbom'un gündemine Auxerre forması giyen Paul Joly geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında Auxerre forması giyen Paul Joly de yer alıyor.
Geçen sezon Ligue 2'de 37 maçta 8 asistle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Ligin en başarılı sağ beki olan Joly'nin adı kısa süre önce Feyenoord'la anılmıştı.
Piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Joly'nin 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Kariyerinde Amiens, Dijon ve Auxerre gibi takımlarda görev yapan başarılı oyuncu, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.
PAUL JOLY KİMDİR?
Auxerre takımında Defans mevkinde forma giyen Paul Joly, 07 Haziran 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir.
183 cm boyunda ve 75 kilo olan Paul Joly, Sağ ayağını kullanmaktadır.
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