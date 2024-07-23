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TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

Son dakika haberi: Sağ bek ve orta saha transferi için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Guela Doue transferinden vazgeçen sarı kırmızılı yönetim Danimarkalı sağ bek oyuncusunu bir kez daha gündemine aldı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

Guela Doue transferi hüsranla sonuçlanan Galatasaray, dümeni yeniden Danimarka'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

Sarı-kırmızılıların hedefinde ise bir kez daha Elias Jelert var.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

21 yaşındaki oyuncu için Kopehag'la uzun süredir görüşmelerini sürdüren Galatasaray, son olarak 10 milyon euro önermişti.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

Bonuslarla çıkılan bu rakamı yetersiz bulan Danimarka ekibi ise 14 milyon Euro'ya Jelert'i bırakabileceğini iletmişti.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

SICAK BAKIYOR
Danimarkalı sağ bek ile daha önce prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Doue'den olumlu cevap alınca transferi askıya almıştı.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

Gelmeye istekli olan Jelert'in bu kararından vazgeçmediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

İki kulübün önümüzdeki günlerde bir kez daha pazarlık masasına oturarak orta noktada buluşması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

Galatasaray Jelert transferinin olmaması halinde listedeki alternatiflere yönelecek.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

Kopenhag'da yetişen Jelert, genç yaşına rağmen tecrübesiyle dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

21 yaşındaki sağ bek 11'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 97 maça çıktı. 1 gol atarken 6 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

DANİMARKA'NIN GÖZÜ ONDA
Danimarka Milli Takımı'nın havuzunda olan Jelert, 3 kez milli formayı giydi.

TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!

Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almasa da 21 yaşındaki oyuncunun gelecekte takımın bankosu olması bekleniyor.

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