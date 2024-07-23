TRANSFER HABERİ - Danimarkalı sağ bek Galatasaray'a gelmek istiyor!
Son dakika haberi: Sağ bek ve orta saha transferi için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Guela Doue transferinden vazgeçen sarı kırmızılı yönetim Danimarkalı sağ bek oyuncusunu bir kez daha gündemine aldı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bonuslarla çıkılan bu rakamı yetersiz bulan Danimarka ekibi ise 14 milyon Euro'ya Jelert'i bırakabileceğini iletmişti.
SICAK BAKIYOR
Danimarkalı sağ bek ile daha önce prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Doue'den olumlu cevap alınca transferi askıya almıştı.
Gelmeye istekli olan Jelert'in bu kararından vazgeçmediği öğrenildi.
İki kulübün önümüzdeki günlerde bir kez daha pazarlık masasına oturarak orta noktada buluşması bekleniyor.
Galatasaray Jelert transferinin olmaması halinde listedeki alternatiflere yönelecek.
Kopenhag'da yetişen Jelert, genç yaşına rağmen tecrübesiyle dikkat çekiyor.
21 yaşındaki sağ bek 11'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 97 maça çıktı. 1 gol atarken 6 asist yaptı.
DANİMARKA'NIN GÖZÜ ONDA
Danimarka Milli Takımı'nın havuzunda olan Jelert, 3 kez milli formayı giydi.
Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almasa da 21 yaşındaki oyuncunun gelecekte takımın bankosu olması bekleniyor.
Jelert'in güncel piyasa değeri 5.50 milyon Euro.
Danimarkalı sağ bekin sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.
DİĞER