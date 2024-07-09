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Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Futbol Takımı, 2024/25 sezonu öncesi ilk etap yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. İşte o futbolcular...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 12:31
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Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'da 2024/25 sezonu öncesi Avusturya kamp kadrosu belli oldu. EURO 2024 kadrosunda bulunan A Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı izinli oldukları için kamp kadrosunda yer almadı. Benzer şekilde Romanya ile EURO 2024'te yer alan Cicaldau da izinli olduğu için kadroda bulunmadı.

Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Davinson Sanchez de izinli olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İlk etap kampını 18 Temmuz'a kadar Linz kenti yakınındaki Geinberg bölgesinde gerçekleştirecek Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ve Berk Balaban.

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