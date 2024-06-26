TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

Yeni bir yapılanmaya gidecek ManU'nun, ayrılığa onay vermeye sıcak olduğunu vurgulayan 'CaughtOffside', yıldız oyuncu için 'Mauro İcardi, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi Türkiye'deki diğer büyük isimlerin arasına katılabilir' yorumunu yaptı.