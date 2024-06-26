TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı
Transfer önceliğini sağ bek bölgesine veren Galatasaray'da gündem Aaron Wan-Bissaka... İngiliz basını Galatasaray'ın Manchester United ile pazarlıklar halinde olduğunu yazdı. Yıldız oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken Cimbom'un ödeyeceği rakam belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İKİNCİ PLANDA
Haberin detaylarında Galatasaray'ın, Bissaka'ya 3+1 yıllık sözleşme önerdiği bilgisi de yer aldı.
Tecrübeli oyuncunun Manchester United'da Dalot'un arkasında ikinci tercih olacağı hatırlatılırken; Galatasaray'ın iyi bir seçenek olduğu vurgulandı.
Yeni bir yapılanmaya gidecek ManU'nun, ayrılığa onay vermeye sıcak olduğunu vurgulayan 'CaughtOffside', yıldız oyuncu için 'Mauro İcardi, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi Türkiye'deki diğer büyük isimlerin arasına katılabilir' yorumunu yaptı.
MAAŞI BELİRLENDİ
Bissaka ile temaslarını sürdüren Galatasaray, oyuncuyu dolgun bir maaşla ikna etmiş durumda.
26 yaşındaki İngiliz sağ bek, yıllık 3.5 milyon euro'luk teklife olumlu yanıt verdi.
İki kulübün anlaşması halinde sarı- kırmızılı ekibe gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.
55 MİLYON EURO'YA GELDİ
Crystal Palace formasıyla çıkışını yapan Bissaka, 2019 yılında 55 milyon euro'ya Manchester United'a imza attı. ManU'da 190 maça çıkan İngiliz savunmacı, 2 gol ve 13 asistle katkı verdi.
BURUK ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk, Bissaka'nın transferini dört gözle bekliyor.
Tecrübeli hoca, savunma yönü oldukça güçlü olan ve tempolu oyuna ayak uydurabilen Bissaka'nın hayal ettiği futbola uygun olduğunu düşünüyor.
ZAHA'YLA OYNADI
Wilfried Zaha'nın Crystal Palace'tan takım arkadaşı olan Wan-Bissaka, Fildişi Sahilli oyuncuyla birlikte 36 kez aynı sahada yer aldı.
9 gol ve 6 asist yapan ikilinin çıktığı maçlarda Palace 13 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
DİĞER