Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

Transfer önceliğini sağ bek bölgesine veren Galatasaray'da gündem Aaron Wan-Bissaka... İngiliz basını Galatasaray'ın Manchester United ile pazarlıklar halinde olduğunu yazdı. Yıldız oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken Cimbom'un ödeyeceği rakam belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında ilk sırada yer alan Aaron Wan-Bissaka'da sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

İngiliz basını, bir süredir görüşme halinde olan Galatasaray ile Manchester United'ın önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

'CaughtOffside'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip 26 yaşındaki yıldız oyuncu için 7-8 milyon euro'luk bir bonservis ödemeyi gözden çıkarttı. Kırmızı Şeytanlar ise 13-15 milyon euro civarına Wan-Bissaka'yı bırakmaya hazır.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

İKİNCİ PLANDA
Haberin detaylarında Galatasaray'ın, Bissaka'ya 3+1 yıllık sözleşme önerdiği bilgisi de yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

Tecrübeli oyuncunun Manchester United'da Dalot'un arkasında ikinci tercih olacağı hatırlatılırken; Galatasaray'ın iyi bir seçenek olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

Yeni bir yapılanmaya gidecek ManU'nun, ayrılığa onay vermeye sıcak olduğunu vurgulayan 'CaughtOffside', yıldız oyuncu için 'Mauro İcardi, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi Türkiye'deki diğer büyük isimlerin arasına katılabilir' yorumunu yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

MAAŞI BELİRLENDİ
Bissaka ile temaslarını sürdüren Galatasaray, oyuncuyu dolgun bir maaşla ikna etmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

26 yaşındaki İngiliz sağ bek, yıllık 3.5 milyon euro'luk teklife olumlu yanıt verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

İki kulübün anlaşması halinde sarı- kırmızılı ekibe gelmeye hazır olduğunu dile getirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

55 MİLYON EURO'YA GELDİ
Crystal Palace formasıyla çıkışını yapan Bissaka, 2019 yılında 55 milyon euro'ya Manchester United'a imza attı. ManU'da 190 maça çıkan İngiliz savunmacı, 2 gol ve 13 asistle katkı verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

BURUK ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Okan Buruk, Bissaka'nın transferini dört gözle bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

Tecrübeli hoca, savunma yönü oldukça güçlü olan ve tempolu oyuna ayak uydurabilen Bissaka'nın hayal ettiği futbola uygun olduğunu düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

ZAHA'YLA OYNADI
Wilfried Zaha'nın Crystal Palace'tan takım arkadaşı olan Wan-Bissaka, Fildişi Sahilli oyuncuyla birlikte 36 kez aynı sahada yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş Wan-Bissaka gelişmesi! İşte yıldız oyuncunun maaşı

9 gol ve 6 asist yapan ikilinin çıktığı maçlarda Palace 13 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

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