TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar transferde rotasını İlkay Gündoğan'a çevirmişti. Barcelona Türk asıllı oyuncu için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLER
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Galatasaray ise kadrosunda görmek istediği deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip edecek.
TARAFTAR İSTİYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ve İlkay Gündoğan'ı takımda görmek istediği görüldü.
Transfermarkt verilerine göre; 15 milyon Euro değer biçilen İlkay Gündoğan, geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıktı.
Gündoğan söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 14 asistle takımına 19 gollük katkı sağladı.
Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Bochum, Nürnberg ve Schalke'de oynayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
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