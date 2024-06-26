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TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar transferde rotasını İlkay Gündoğan'a çevirmişti. Barcelona Türk asıllı oyuncu için flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

İspanya Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan ile ilgili alınan karar, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

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TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

İZİN VEREBİLİR

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol basını, Barcelona'nın, Finansal Fair- Play'de yaşanan sorunlar nedeniyle Gündoğan'a istediği teklif gelmesi durumunda ayrılığa izin vermeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

33 yaşındaki orta sahadan Katalan ekibinin memnun olduğu, aldığı maaş nedeniyle böyle bir yol haritası izlenebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Galatasaray ise kadrosunda görmek istediği deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip edecek.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

TARAFTAR İSTİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ve İlkay Gündoğan'ı takımda görmek istediği görüldü.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Transfermarkt verilerine göre; 15 milyon Euro değer biçilen İlkay Gündoğan, geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Gündoğan söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 14 asistle takımına 19 gollük katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Bochum, Nürnberg ve Schalke'de oynayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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