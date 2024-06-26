TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

İspanya Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan ile ilgili alınan karar, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

İZİN VEREBİLİR Takvim'de yer alan habere göre İspanyol basını, Barcelona'nın, Finansal Fair- Play'de yaşanan sorunlar nedeniyle Gündoğan'a istediği teklif gelmesi durumunda ayrılığa izin vermeyi düşünüyor.